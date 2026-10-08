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節氣寒露到 早晚溫差大、秋燥易上身 中醫教你吃芝麻、泡腳養生

記者廖靜清／台北即時報導
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俗話說「白露身不露，寒露腳不露」，節氣寒露到來，早晚溫差大，民眾應注意下肢保暖，...
俗話說「白露身不露，寒露腳不露」，節氣寒露到來，早晚溫差大，民眾應注意下肢保暖，避免寒氣入侵；示意圖。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

寒露節氣到來，醫師提醒民眾注意早晚溫差與秋燥影響，適度保暖、補水、泡腳與攝取芝麻等食材，有助秋季養生，但不宜過度進補。

8日迎來二十四節氣中的「寒露」，象徵秋意漸濃、天氣逐漸轉涼。俗話說「白露身不露，寒露腳不露」，中國藥學暨中藥資源學系主任張文德提醒，隨著氣溫變化，除了注意早晚保暖，也要留意秋季乾燥引起的口乾舌燥、皮膚乾癢及排便不順等問題。傳統養生講究「滋陰潤燥」，芝麻、菊花茶等食材，都是寒露時節常見的養生選擇。

今年寒露節氣從10月8日下午2時31分開始，是二十四節氣中的第十七個節氣，也是秋季第五個節氣。「月令七十二候集解」記載：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」意指天氣逐漸寒冷，露水接近凝結成霜，代表深秋即將到來。

張文德說，寒露過後，冷空氣南下機會增加，晝夜溫差逐漸擴大。不過，台灣秋季氣候仍可能出現白天炎熱、夜晚轉涼的情況，民眾不宜單憑節氣判斷天氣，應依實際氣溫調整衣著，尤其長者、幼童及心血管疾病患者，更要注意溫差帶來的影響。

「寒露腳不露」是流傳已久的養生觀念。中醫認為，足部保暖有助於維持身體舒適，民眾可在睡前以溫水泡腳，幫助放鬆、舒緩疲勞。泡腳時水溫不宜過高，時間也不必過長，糖尿病神經病變、末梢循環不良或足部有傷口者，應特別謹慎，避免燙傷。

飲食方面，民間素有「寒露吃芝麻」的習俗。芝麻富含不飽和脂肪酸、維生素E及芝麻素等成分，具有營養與抗氧化價值。黑芝麻與白芝麻同屬芝麻植物的種子，主要差異在外皮顏色及風味，黑芝麻香氣濃郁，常用於芝麻糊、甜湯；白芝麻則常見於糕餅、料理及芝麻油。

傳統中醫認為，黑芝麻具有滋養肝腎、潤燥通便等作用。不過，芝麻雖然營養豐富，油脂及熱量也不低，建議適量攝取，避免因為養生而過量食用。

除了芝麻，花糕與菊花酒也是傳統「寒露三寶」。花糕因「糕」與「高」諧音，象徵步步高升；菊花酒則與重陽節習俗有關。不過，酒精並非養生必需品，從健康角度來看，以無酒精的菊花茶取代菊花酒，是更合適的選擇。

張文德提醒，寒露養生不必過度進補，掌握適時保暖、均衡飲食、補充水分及規律作息即可。若持續出現眼睛乾澀、嚴重便秘或久咳不癒等症狀，仍應就醫找出原因，避免把疾病警訊誤認為單純「秋燥」。

中國藥學暨中藥資源學系主任張文德提醒，傳統養生講究「滋陰潤燥」，芝麻、菊花茶等食...
中國藥學暨中藥資源學系主任張文德提醒，傳統養生講究「滋陰潤燥」，芝麻、菊花茶等食材，都是寒露時節常見的養生選擇。（張文德提供）

精華 FAQ

  • 因為寒露後冷空氣南下機會增加，日夜溫差容易擴大；台灣又常見白天偏熱、夜晚轉涼的情況，長者、幼童與心血管疾病患者更要依實際氣溫調整衣著。

  • 文章提到傳統上可用芝麻、菊花茶等食材滋陰潤燥，幫助緩解口乾舌燥、皮膚乾癢與排便不順；其中黑芝麻也常被視為具滋養與潤燥效果的選擇。

  • 泡腳宜用溫水且不要泡太久，避免水溫過高燙傷；糖尿病神經病變、末梢循環不良或足部有傷口者要特別小心。芝麻雖營養高，但油脂與熱量也高，應適量攝取。

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