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胃排空延遲 打瘦瘦針恐引發口臭 這種氣體是元凶

沈沛育
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醫師指出，瘦瘦針的「胃排空延遲」效果，導致食物留在胃裡，時間一長就發酵產生異味，...
醫師指出，瘦瘦針的「胃排空延遲」效果，導致食物留在胃裡，時間一長就發酵產生異味，若又打嗝便會造成口臭；示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，瘦瘦針因延遲胃排空，使食物在胃內停留過久而發酵產生氣體，進而引發口臭，並可能伴隨腸胃不適與胃酸逆流。

近期有網友分享，身邊朋友打瘦瘦針竟出現嚴重口臭，不少人也說自己打完瘦瘦針一個月內，口臭纏身相當困擾。醫師說明，瘦瘦針的「胃排空延遲」反應，導致食物留在胃裡的時間較長，時間一長就發酵產生異味，且約有兩到三成施打者會出現腸胃不適等症狀。

★食物長時停留 產生氣體

用於減重的腸泌素（GLP-1）藥物因採注射方式，被暱稱為瘦瘦針，基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，瘦瘦針導致口臭，是因為GLP-1藥物為減少食欲、增加飽足感，有「延遲胃排空」的反應，拉長食物在胃裡的時間。

錢政弘指出，一般人吃完食物，進入胃裡約兩到三個小時進入小腸，但藥物讓食物停在胃裡7到8小時以上，食物在胃裡發酵，產生氣體，一打嗝就出現異味。

口臭之外，也可能造成腸胃不適、胃食道胃酸逆流。錢政弘指出，臨床上打瘦瘦針的民眾，有兩到三成出現惡心、腹脹、吃不下、胃酸逆流、打嗝等副作用。若原本就有胃食道逆流的患者，也可能加劇症狀。

此外，錢政弘表示，若打針後食欲減少，吃得比較少，也會減少唾液分泌，或是水喝得比較少，口腔乾燥，口腔中的髒汙、食物殘渣沒有被帶走，產生細菌與異味，當然就會造成口臭。

不過，錢政弘指出，副作用通常在增加劑量後才比較明顯，過了一兩周後，身體逐漸適應，民眾自己逐漸調整進食量、吃的食物，就會改善了。

★飲食調整 減少腸胃負擔

他建議，吃飯時不要配太多水，避免食物膨脹、胃食道逆流；或是把高纖維食材如青菜、竹筍等煮軟、切細，有助於消化；細嚼慢嚥也是減少腸胃負擔的方式。

錢政弘也建議，食材選擇上，避免大蒜、洋蔥、十字花科如花椰菜、高麗菜等含硫化物的食材和過多肉類，這些都較容易造成口氣不佳。

精華 FAQ

  • 因為GLP-1藥物會延遲胃排空，讓食物在胃裡停留7到8小時以上，時間一長就容易發酵產生氣體，打嗝時把異味帶出來，形成口臭。

  • 臨床上約有2到3成施打者會出現噁心、腹脹、吃不下、胃酸逆流、打嗝等症狀；若本來就有胃食道逆流，症狀還可能被加劇。

  • 建議避免喝太多水配餐，並將高纖食材煮軟切細、細嚼慢嚥；另外少吃大蒜、洋蔥、花椰菜、高麗菜等含硫食物，以及過多肉類。

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