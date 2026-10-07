吃太油恐破壞腸道菌叢平衡 營養師：成人每日烹調用油不超過3湯匙

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，腸道菌叢由多種微生物組成，若攝取太多油脂，會破壞腸胃道平衡，不僅造成腸胃不適，長期下來可能影響大腦。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 營養師提醒，過量油脂與甜食不只會讓熱量超標，也可能影響腸道菌叢與腸腦軸，成人應控制烹調用油並以均衡飲食維持健康。

不少人知道吃太油容易造成肥胖，但營養師提醒，長期攝取過多油脂、甜食，不只可能造成熱量攝取過量，也可能破壞腸道菌叢的多樣性與生態平衡。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，腸道菌叢由多種微生物組成，並非單純區分「好菌」與「壞菌」，若菌叢失衡，可能造成腸胃不適，甚至影響大腦反應。

一般成人每日烹調用油建議控制在約2至3湯匙，1湯匙約15公克，不過每個人每日所需熱量不同，油脂攝取量仍應依個人總熱量計算。

許惠玉表示，一般建議每日由油脂提供的熱量不超過總熱量30%；由於1公克油脂可產生9大卡熱量，民眾可將食品包裝上的脂肪克數乘以9，再除以食品總熱量，估算油脂占比。她也指出，考量現代人飲食油脂攝取普遍偏高，實際飲食可先以不超過總熱量35%為控制目標。

此外，許惠玉指出，腸腦軸是連結大腦與腸胃消化道之間的通道，因此當腸胃菌叢平衡受到影響，可能進一步影響大腦反應，造成壓力及焦慮等。若長期攝取過多油脂，也容易造成總熱量超標、脂肪堆積及肥胖，並可能影響血糖 及新陳代謝，增加三高等代謝問題風險。

許惠玉提醒，日常飲食不需要完全避開油脂，重點在於控制整體攝取量，若一餐吃了油脂較高的食物，其他餐可以選擇較清淡的食物平衡。飲食上則可增加蔬菜、水果、豆類及豆製品、全穀類、堅果等食物，補充膳食纖維及益生質，幫助維持腸道菌叢多樣性及生態平衡。