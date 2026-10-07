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10月8日寒露「腳不露」 4生肖半月內最易中招 命理師示警一地別常去

記者陳宏睿／台中即時報導
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8日進入寒露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。（AI生成）
8日進入寒露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。（AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

寒露將至，命理師提醒民眾注意足部保暖與養陰防燥，生肖屬狗、兔、龍、雞者這半個月要留意健康，並盡量少去醫院探病。

二十四節氣中的「寒露」將於明（8）日下午2時30分登場。命理師楊登嵙表示，寒露時節露水增多、氣溫轉低，古云「白露身不露，寒露腳不露」，民眾應避免再穿涼鞋，做好足部保暖，養生重點則在養陰防燥、潤肺益胃；生肖屬狗、兔、龍、雞者這半個月抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，須多加留意，也盡量避免頻繁前往醫院探病，以防受災厄。

命理師楊登嵙指出，俗話說「一場秋雨一場寒」，古云「寒從足生」，腳部離心臟最遠、血液供應少且脂肪層薄，最易受寒，老年人與嬰幼兒尤須注意防寒。此外，低溫易使血壓升高、血液黏稠度增加，提高腦血管破裂及血栓風險，應時時保暖。

飲食方面，楊登嵙說，「秋季進補，冬令打虎」，但不宜無病進補或虛實不分濫補，一般人以食補為宜，如蓮藕排骨湯、蘿蔔排骨湯；可多吃百合、紅棗、南瓜、雪梨、銀耳等潤肺生津食材，並多喝開水、豆漿防「秋燥」。冷飲、鹹食、辛辣及含氣飲料則應少碰，常熬夜的上班族也要慎喝涼茶，以免耗氣傷陰。

生活作息上，寒露宜早睡早起，起床前多躺幾分鐘舒展全身，有助預防血栓；居家應常開窗保持空氣流通。運動可選擇散步、快走、爬山，強度循序漸進，避免過度勞累。

楊登嵙也提醒，寒露後日照減少、景物蕭條，易讓人多愁善感，不妨郊遊、賞菊、登高或邀友小聚，培養樂觀心情。屬狗、兔、龍、雞者則應特別注意飲食衛生與腹部不適，並盡量減少到醫院探病。

精華 FAQ

  • 重點是不要再穿涼鞋，落實「寒露腳不露」的原則，因為腳部離心臟遠、血液供應少且脂肪層薄，最容易受寒，尤其老年人與嬰幼兒更要注意。

  • 命理師指出，生肖屬狗、兔、龍、雞者這半個月抵抗力較差，較容易感染風寒與流行病，也要注意腹部不適，並盡量減少頻繁到醫院探病。

  • 飲食宜以蓮藕排骨湯、蘿蔔排骨湯及百合、紅棗、南瓜、雪梨、銀耳等潤肺食材為主，少吃冷飲、鹹食與辛辣；作息則宜早睡早起、適度運動並保持室內通風。

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