10月8日為寒露 中醫師曝常見乾咳、皮膚癢 可用食療、按穴道改善

中醫師建議寒露食療，可採百合玉竹雙耳潤膚飲。（馬光中醫提供）

AI摘要 文章摘要整理： 寒露到來後氣候轉寒且乾燥，中醫師提醒常見乾咳、皮膚癢與腸胃不適，可透過食療、按壓穴道與足浴來改善。

10月8日為24節氣中的「寒露」，近期因東北季風影響，全台各地天氣明顯轉涼，中醫師林百齡指出，寒露代表深秋已至，晨晚地表露水開始凝結成霜，寒意越來越濃厚，氣候從涼爽正式轉為寒涼，秋燥亦隨之轉深，天地間陰氣漸長、陽氣漸消，氣候特徵為深秋微寒、少雨乾燥、寒燥交雜，中醫稱為「涼燥」，民眾容易出現乾咳、皮膚癢、腹瀉等症狀。

林百齡說，寒露前後民眾診間最常見中醫觀念中「肺燥津虧」夾帶「營衛不和」之症，包括乾咳無痰、咽喉乾癢、聲音沙啞、鼻乾出血等呼吸道症狀，皮膚乾裂、脫屑搔癢、口角炎與雙唇乾裂等皮膚症狀，胃痛、大便乾結或秋季腹瀉等消化道症狀，與致肌肉僵硬、關節疼痛、舊傷痠痛等關節筋骨症狀，這些症狀均與天氣變化，引發人體肺部不適、氣血循環減慢有關。

中醫主張寒露時節治療原則採「滋陰潤燥、溫潤防寒」，林百齡指出，臨床上常以「清燥救肺湯」或「百合固金湯」加減，配合沙參、百合、玉竹、玄參等滋養肺胃津液；若有虛寒者，酌加黃耆、乾薑以溫護陽氣，針對秋燥耗傷津液，容易出現乾咳、口乾咽燥、皮膚乾癢等症狀，平時日常可飲用「百合玉竹雙耳潤膚飲」來達到「養陰潤燥、益胃生津、清心安神」效果。

「百合玉竹雙耳潤膚飲」藥材為百合10克、玉竹10克、銀耳10克、枸杞6克、去核紅棗3顆，林百齡建議，民眾將上述藥材洗淨，銀耳泡發後剪成碎塊，鍋中加入1000毫升開水，放入銀耳，大火煮沸後轉小火慢燉約25分鐘，煮出膠質，加入百合、玉竹、紅棗，小火熬煮15分鐘，最後放入枸杞，續煮5分鐘關火，即可溫熱飲用。

除飲用藥膳外，民眾也可在家自行按壓穴道減輕寒露相關不適症狀。林百齡指出，按壓位於手腕橈側橫紋遠端，橈動脈搏動處的太淵穴，具有宣肺平喘、止咳潤燥功效；位於大腿內側、髕骨內側往上兩寸、股內側肌隆起處的血海穴，可調理血分、清血潤膚，可緩解皮膚乾癢；位於外膝眼下三寸的足三里，可健脾和胃、扶正祛邪。

林百齡指出，藥浴足浴也適合在寒露時節進行，其功效為溫經通絡可促進下肢氣血循環，祛寒氣緩解關節緊繃並可助眠，建議民眾以艾葉15克、桂枝10克、紅花6克、生薑3片藥材煎煮後，加入約攝氏38至40度溫水，浸泡至小腿肚約15到20分鐘，至身體微微出汗即可。