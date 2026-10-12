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吃麻辣鍋配冰飲 「又辣又冰」恐增胃酸逆流風險

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想吃麻辣鍋、冰飲或甜點，應掌握「適量、適時、適度」原則護胃。（圖／AI生成）
想吃麻辣鍋、冰飲或甜點，應掌握「適量、適時、適度」原則護胃。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

麻辣鍋配冰飲未必傷胃，但對腸胃敏感或有胃食道逆流者，過量攝取辛辣、高油脂與高糖食物，會更容易引發不適與逆流。

不少民眾喜歡吃麻辣鍋，再搭配冰涼手搖飲或冰品，這種「又辣又冰」的組合雖然十分過癮，但若本身腸胃較敏感，或有胃食道逆流、胃炎等問題，可能會增加腸胃不適的機會。

臺北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師郝立中指出，麻辣鍋、高油脂食物、過量飲食及高糖飲料，本身都可能造成胃部不適，並增加胃食道逆流症狀。想要享受美食，不一定需要完全禁止特定食物，但應注意食用的份量、頻率及進食方式，避免長期反覆挑戰腸胃。

許多人認為一邊吃麻辣鍋、一邊喝冰飲，劇烈的溫差會直接傷害胃部。事實上，目前並沒有充分證據證明短時間的冷熱食物交替會造成胃潰瘍，但對於腸胃較敏感的人而言，過冷或過熱的食物確實可能增加不適。

郝立中表示，麻辣火鍋通常具有高油脂、高鹽分及刺激性調味等特性，若又吃得過量，可能增加胃部負擔。部分民眾食用辛辣食物後，可能出現胃痛、腹脹、腹瀉或胃食道逆流症狀。

高糖飲料 易導致脹氣、打嗝

此外，手搖飲及甜點通常含有較高糖分，若再加上碳酸飲料，可能增加胃部脹氣與打嗝。對胃食道逆流患者而言，胃部壓力增加後，也可能使胃內容物更容易逆流，產生胸口灼熱、酸水逆流或喉嚨異物感等症狀。

若餐間口渴，建議以適量白開水或不過度刺激的飲品為主，避免在短時間內攝取大量高糖、高油脂或刺激性食物。

消化性潰瘍的成因並不只是「吃辣」或「壓力大」。目前最重要的原因仍包括幽門螺旋桿菌感染，以及長期或大量使用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）。

郝立中指出，長期睡眠不足、生活壓力大或飲食不規律，可能影響腸胃症狀及整體健康狀態。若同時存在幽門螺旋桿菌感染，或長期使用止痛藥，發生胃炎及消化性潰瘍的風險就會增加。

此外，長期或大量使用常見的消炎止痛藥，也可能增加胃潰瘍與出血風險。若同時使用制酸劑，例如含鋁、鎂或鈣的胃乳片，與某些藥物併用可能影響吸收，建議依照醫師或藥師指示適當錯開服藥時間。

胃食道逆流的發生與下食道括約肌功能、腹腔壓力、胃排空及飲食習慣等因素有關。

郝立中解釋，當下食道括約肌功能較差，或腹部壓力增加時，胃內容物就可能逆流進入食道。高脂食物、過量進食、肥胖及餐後很快躺下，都可能增加胃食道逆流的風險。

先吃菜再吃蛋白質、澱粉

此外，胃部脹氣也是常見的誘發因素。當胃內氣體增加、頻繁打嗝時，胃內容物可能隨著氣體向上逆流，因此除了避免暴飲暴食，也應注意是否經常攝取容易造成脹氣的飲食或飲料。

郝立中建議，想要減少腸胃負擔，最重要的是避免暴飲暴食及空腹時一次攝取大量刺激性食物。進食時可先從較溫和的食物開始，例如蔬菜、豆腐或其他容易消化的食物，再搭配適量蛋白質及澱粉。麻辣、油炸或高油脂食物則應適量攝取，避免吃到過飽。

（本文由NOW健康授權轉載）

精華 FAQ

  • 目前並沒有充分證據顯示短時間冷熱交替會直接造成胃潰瘍，但腸胃較敏感的人，吃太辣、太油或太冰，確實可能增加胃痛、腹脹與不適。

  • 高脂食物、過量進食、高糖飲料與吃完就躺下，都可能增加腹腔壓力，讓胃內容物更容易逆流，進而出現胸口灼熱、酸水逆流或喉嚨異物感。

  • 消化性潰瘍不只是因為吃辣或壓力大，最重要的原因仍是幽門螺旋桿菌感染，以及長期或大量使用NSAIDs等消炎止痛藥，風險會明顯提高。

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