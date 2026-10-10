癌症合併憂鬱症 死亡風險增11%

研究分析26萬多名癌症患者，合併重度憂鬱症者死亡風險較高，心理低落者常被忽略，若持續兩周以上影響生活應及早求助；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 研究顯示，癌症患者若合併憂鬱症，死亡風險上升；若在確診後及早接受心理治療，則與較低死亡風險相關，但仍需更多證據確認因果關係。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 癌症合併重度憂鬱症者，死亡風險較高11%

癌症合併重度憂鬱症者，死亡風險較高11% 重點二： 確診後4周內接受心理治療，死亡風險可降21%

確診後4周內接受心理治療，死亡風險可降21% 重點三：及早辨識憂鬱警訊，家屬別只要求患者樂觀。

癌症 確診後，除了治療疾病，心理健康也不容忽視。美國一項分析逾26萬名癌症患者的研究發現，合併憂鬱症 者癌症死亡風險較高，而確診後及早接受心理治療，則與較低的死亡風險有關。

癌症治療往往伴隨疲倦、食慾改變、失眠及情緒低落，但這些症狀也可能是憂鬱症的表現，使患者的心理問題容易被忽略。該研究團隊在2026年美國放射腫瘤學會（ASTRO）年會發表一項大型研究，分析26萬5639名66歲以上癌症患者的醫療紀錄，涵蓋乳癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、膀胱癌、腎癌及非小細胞肺癌。其中約22%同時被診斷出重度憂鬱症。

研究發現，合併憂鬱症的癌症患者，癌症死亡相對風險比沒有憂鬱症者高11%。確診一年後，兩組癌症死亡率分別為29%與21%，五年後則為43%與35%。

建議4周內接受心理治療

研究進一步比較不同心理健康治療的時機，發現合併憂鬱症的癌症患者，若在確診後4周內接受心理治療，經統計調整後，癌症死亡相對風險較低21%。確診後8周及12周內接受心理治療，也分別與13%及12%的較低死亡風險有關。然而，真正及早獲得心理照護的人並不多。

研究顯示，只有約3%的憂鬱症患者在癌症確診後4周內接受心理治療，即使延長至12周，比率也僅4.6%。

至於抗憂鬱藥物，整體分析未發現與癌症死亡風險降低有顯著關聯，但不同癌症類型的結果有所差異。這不代表心理治療優於藥物，患者仍應依個別狀況，由醫療團隊評估適合的治療方式。

研究屬於回溯性觀察分析，無法證明心理治療直接降低癌症死亡率，也不能排除醫療資源、病情及其他因素的影響。需留意的是，這是2026年ASTRO年會研究，並非已發表完整同儕審查論文的臨床試驗。

21%為調整後的相對風險差異，不宜解讀為心理治療已證實能降低癌症死亡率。

不要等情緒惡化才求助

面對癌症診斷，感到悲傷、焦慮或害怕是常見反應，但如果情緒持續影響日常生活，就需要進一步關注。例如原本喜歡的事情突然失去吸引力、逐漸疏遠親友、睡眠或食慾明顯改變，甚至出現強烈無望感，都可能是憂鬱症的警訊。

假如情緒低落或失去興趣持續至少兩周，尤其已影響生活功能，應主動向醫療團隊反映。

癌症患者的憂鬱症有時不容易辨識，因為疲倦、注意力不集中及睡眠障礙，也可能來自癌症本身或治療副作用。患者不必等到情緒嚴重惡化才尋求協助，家屬若發現明顯退縮或生活習慣改變，也可以協助向醫師反映。

家屬別一味要求患者樂觀

心理治療不只是傾訴心情，也能協助患者面對確診衝擊、治療期間的不確定感，以及對疾病復發的恐懼。認知行為治療等方法，可協助辨識負面思考模式，學習因應焦慮與情緒困擾。患者可以直接向腫瘤科醫師提出心理健康需求，請醫療團隊轉介心理師、精神科醫師或相關支持服務。

家屬則應多傾聽，避免一味要求患者保持樂觀。若患者已出現自傷或自殺念頭，應立即尋求緊急醫療協助。

這項研究提醒，癌症照護除了關注腫瘤與治療成效，也應及早辨識患者的心理需求。

雖然目前尚不能證明心理治療能延長癌症患者的壽命，但及時處理憂鬱症、改善生活品質本身就是完整癌症照護的重要一環。