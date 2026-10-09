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罹3種難纏病…長壽專家晨間4習慣調整生活「逆齡40歲」

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抹茶是一種多酚類物質，具有強大的抗氧化特性，能幫助細胞對抗氧化壓力與發炎造成的損...
抹茶是一種多酚類物質，具有強大的抗氧化特性，能幫助細胞對抗氧化壓力與發炎造成的損傷。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

牛津長壽專家萊絲莉・肯尼39歲罹患3種難纏疾病後，透過長期調整生活型態與4個晨間習慣改善健康，並自稱生理年齡僅21歲。

專家提醒，長壽來自長期累積的小習慣，而非單一神奇方法，可靠生活調整改善健康；示意...
專家提醒，長壽來自長期累積的小習慣，而非單一神奇方法，可靠生活調整改善健康；示意圖。（圖／123RF）

牛津長壽專家萊絲莉・肯尼（Leslie Kenny）在39歲時接連被診斷出多項難纏疾病，甚至被告知可能一輩子要和疼痛及不適相伴；她沒有接受命運，從飲食、睡眠、壓力與運動等面向全面調整生活。如今61歲的她自稱生理年齡僅21歲，並分享自己多年來每天早晨實踐的4個習慣。

肯尼39歲時在第5次試管嬰兒療程中，被診斷出同時罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡與橋本氏甲狀腺炎，當時醫師告訴她，往後人生恐怕都要與疼痛和不適為伍。

她並沒有向命運低頭，全面調整了飲食、睡眠、壓力程度與運動量，並搭配實證療法。6個月內症狀就進入緩解，後來在42歲自然受孕，43歲生下孩子。根據一項檢測免疫指標的血液檢查，肯尼的生理年齡竟然只有21歲。

雖然生活習慣改善了健康，但她強調，沒有單一祕訣能造就這個結果，也沒有哪個晨間習慣能像魔法一樣逆轉生理時鐘。她對長壽的做法是花了數十年建立起來的，但她確實相信，每天早上做的小事，累積起來能對老化的方式帶來實質影響。以下是她初次確診20多年後，至今每天維持、由內而外顧健康的晨間儀式。

習慣1：早餐吃燕麥碗

肯尼每天早上都以隔夜燕麥揭開序幕，裡面加了奇亞籽、亞麻籽、葵花籽、南瓜籽、藍莓與生可可碎粒。這是一個簡單的方法，能在一碗裡攝取到非常多樣的植物營養素、纖維與健康脂肪。

吃完早餐後，肯尼會服用醫師開立的甲狀腺荷爾蒙藥物與荷爾蒙補充療法（HRT）。她特別澄清這些是自己醫療照護重要的一部分，而不是什麼長壽捷徑，處方藥物與荷爾蒙當然應該按照自己醫師的指示服用。

習慣2：花園喝杯抹茶

抹茶和綠茶一樣含有兒茶素，這是一種多酚類物質，以強大的抗氧化特性著稱，能幫助細胞對抗氧化壓力與發炎造成的損傷；肯尼表示抹茶裡「含量豐富」。

她會把抹茶端到戶外，自然的晨光有助於同步生理時鐘。不過她到戶外還有另一個原因，她會赤腳走進花園，看看花草樹木，有意識地感受周遭的早晨，並想三件心懷感激的事。

肯尼表示總覺得我們有時候把長壽這件事想得太複雜了，對生命中美好事物心懷感激、管理好壓力，同樣很重要。

習慣3：沖澡冷水收尾

肯尼建議，只要在淋浴的最後一分鐘轉成冷水，就能讓身體獲得延續一整天的提振效果。

她說：「冷刺激是我最喜歡的免費儀式之一。短暫的冷刺激能刺激交感神經系統，並引起血液循環的變化。一項大型荷蘭研究甚至發現，被分配到最後以冷水沖澡收尾的受試者，回報的病假次數比較少。」

習慣4：運動融入日常

長壽運動不一定要在健身房待上一小時。肯尼最喜歡的習慣之一，就是單純練習從地板上起身、坐下。她說：「這個動作需要動用到力量、活動度、協調性與平衡感，這些都是隨著年齡增長想要保留下來的能力。」

她建議把家務與運動結合、一心多用，例如準備出門、在擦防曬乳的時候，會做3到5次芭蕾式深蹲——深深彎曲膝蓋，再踮起腳尖站起來。這個動作會動用到股四頭肌、腿後肌、小腿肌與臀肌，這些大肌肉群對年紀增長後維持行動能力與自主生活非常關鍵。

她解釋，肌肉其實也是一個內分泌器官，當我們收縮肌肉時，會釋放出一種叫做肌肉激素的訊號分子，其中有些與調節發炎反應和代謝有關。

如果深蹲動作不適合你，肯尼建議可以在擦臉霜或刷牙時，靠著穩固的東西單腳站立。

她表示，單獨拿出這些習慣中的任何一項，都不會讓你的生理年齡變成21歲；但對她來說，長壽談的是我們多年來反覆去做的事情，而這或許就是她最重要的晨間儀式。

精華 FAQ

  • 她在39歲時於第5次試管嬰兒療程中，被診斷出同時罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡與橋本氏甲狀腺炎，醫師當時也提醒她可能長期受疼痛與不適困擾。

  • 肯尼沒有放棄，而是從飲食、睡眠、壓力管理與運動量全面調整，並搭配實證療法；約6個月後症狀進入緩解，之後也成功自然受孕並生下孩子。

  • 她會吃加了多種籽類與莓果的隔夜燕麥、到戶外喝抹茶並感受晨光、淋浴最後1分鐘改冷水、以及把起身、深蹲或單腳站立融入日常動作。

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