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喝水就想尿、半夜頻跑廁所？醫揭「飲水習慣」是關鍵

廖靜清
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醫師提醒，一次喝水超過300 C.C，會增加膀胱負擔與夜間頻尿；示意圖。（圖／1...
醫師提醒，一次喝水超過300 C.C，會增加膀胱負擔與夜間頻尿；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，頻尿與夜尿不一定是水喝太多，豪飲、膀胱敏感與泌尿疾病都可能是原因，應改採少量多次飲水並注意如廁清潔。

明明才剛喝水，沒多久就想上廁所？頻尿不一定代表水喝太多，可能與喝水方式、膀胱敏感有關。書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，喝水若習慣一次「豪飲」，短時間內尿量快速增加，確實會讓人快速產生尿意，建議改採少量、多次的方式補充水分。若夜間起床尿尿達2次以上，或合併急尿、疼痛等症狀，應釐清是否有泌尿系統疾病。

不少人為了達到一天的喝水量，想到時才一次灌下一大杯水。張雲筑指出，一次大量喝水，例如短時間喝下超過300c.c.，可能讓尿液較快累積、增加膀胱負擔，原本膀胱較敏感的人更容易出現尿意。較理想的方式是把水分平均分配，例如從早上起床後開始，每小時補充約150至180c.c.，不要等到口渴才一次猛灌。

至於有夜尿困擾者，應在睡前3小時逐漸減少飲水及飲食中的水分，也應避免酒精等具有利尿作用的飲品。「半夜起來尿尿，是不是老了都會這樣？」張雲筑表示，夜尿問題其實可能從30歲後逐漸出現，與膀胱功能、睡眠、自律神經及夜間尿量等多重因素有關，不能一概視為老化的正常現象。

如果一晚僅偶爾起床一次，可先調整睡前飲水習慣；但若經常一晚起床二次以上，已影響睡眠品質，就建議至泌尿科檢查，排除泌尿道感染、膀胱過動症、間質性膀胱炎、攝護腺問題或泌尿道結石等疾病。

除了怎麼喝水，「尿完怎麼擦」也是女性預防泌尿道感染的重要細節。女性生理構造由前往後依序為尿道、陰道及肛門，肛門周圍細菌較多，如廁後應避免拿衛生紙從後往前或反覆來回擦拭，以免將肛門周遭細菌帶到尿道口。

張雲筑說，小便後原則上只需將尿道口附近殘留尿液由前往後輕輕擦乾即可；若尿液往後流，可分別擦拭前、後區域，避免同一張衛生紙從肛門方向再擦回尿道。生理期間有經血，或腹瀉、排便後需要加強清潔，可以使用清水或濕式清潔用品，但清潔後仍應輕輕擦乾，保持會陰部乾爽。

張雲筑提醒，頻尿不是只能靠「少喝水」解決，刻意限制水分反而可能造成其他健康問題。真正重要的是建立規律、少量多次的飲水習慣，同時觀察自己的排尿次數及伴隨症狀。若頻尿、急尿或夜尿持續數周，甚至出現排尿疼痛、血尿、尿不乾淨等情況，就不應再把問題歸咎於「水喝太多」，應進一步接受泌尿科評估，找出真正原因。

精華 FAQ

  • 不一定。若習慣一次大量喝水，尿量會在短時間內快速增加，膀胱較敏感的人更容易產生尿意；頻尿也可能與泌尿系統疾病有關。

  • 建議少量、多次補水，避免一次豪飲；可從起床後開始平均分配，每小時補充約150至180c.c.，睡前3小時則逐漸減少飲水。

  • 若一晚起床尿尿達2次以上，或頻尿、急尿持續數周，並伴隨疼痛、血尿、尿不乾淨等症狀，就應就醫排除感染、膀胱過動症或結石等問題。

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