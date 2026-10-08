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網瘋傳「咖啡＋綠茶」能甩油 研究揭真相

廖靜清
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「咖啡＋綠茶」以1：1比例混合，不用特別節食、運動，就能幫助代謝。(圖/AI生成...
「咖啡＋綠茶」以1：1比例混合，不用特別節食、運動，就能幫助代謝。(圖/AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

網傳「咖啡＋綠茶」能甩油，但研究僅顯示餐後血糖與胰島素敏感性可能改善，樣本又少、時間短，不能直接解讀成減肥法。

日本暴紅的「咖啡＋綠茶」減肥法，以1：1比例混合，不用特別節食、運動，就能幫助燃脂和代謝，營養師提醒，研究確實發現，綠茶兒茶素搭配咖啡綠原酸，可能改善部分餐後血糖及胰島素敏感性，但不代表吃完大餐喝一杯，就能抵銷大餐熱量。

台灣營養師蔡宗真表示，相關研究刊登於國際期刊「Nutrients」，研究找來11名健康成年男性，採隨機、雙盲、安慰劑交叉試驗。受試者每天攝取119毫克咖啡因，其中一組另外補充620毫克綠茶兒茶素及373毫克咖啡綠原酸，持續3周，再觀察餐後血糖、荷爾蒙及胰島素敏感性等變化。

研究顯示，補充兒茶素與綠原酸後，部分受試者餐後血糖波動較為平穩，GLP-1濃度上升，胰島素敏感性也有所改善。雖然研究期間觀察到輕微體重下降，但因研究時間僅3周、樣本數只有11人，也未發現明確的身體組成變化，研究結果不能直接解讀成「咖啡加綠茶可以減肥」。

蔡宗真指出，這項研究的對象僅限健康成年男性，因此數據分析不能直接套用到女性、糖尿病患者或所有一般民眾。實驗中使用的也是固定濃度試驗飲品，和日常隨手沖泡一杯咖啡、綠茶並不完全相同，民眾不宜看到研究結果，就自行調製「減脂特調」大量飲用。

如果大餐後想喝咖啡或綠茶，蔡宗真建議掌握幾項原則。首先，以無糖咖啡、無糖綠茶為主，避免加入砂糖、蜂蜜、糖漿或奶精，否則原本想控制熱量，反而先喝進更多糖分。飲用時間則以白天為宜，避免太晚攝取咖啡因影響睡眠，腸胃較敏感者也不宜空腹大量喝咖啡或濃茶。

咖啡與綠茶都含有咖啡因，兩者必須合併計算。蔡宗真建議，一般健康成人一天可將300毫克作為攝取上限參考，單次約100毫克較適合。若喝完出現心悸、手抖、焦慮或睡不著，即使攝取量沒有超過建議值，也應適度減量。

蔡宗真提醒，民眾不要為了追求瘦身效果，自行購買高濃度兒茶素或綠茶萃取物。濃縮補充品不能直接比照一般茶飲，EGCG是綠茶兒茶素主要成分之一，研究發現，每日攝取800毫克EGCG以上，已觀察到可能與肝臟受損早期跡象有關，購買前應看清楚含量，避免傷身。

另外，容易心悸、失眠、焦慮，或喝咖啡後容易腸胃不適者，不宜一次攝取大量咖啡與濃茶。有肝臟疾病、肝功能異常、糖尿病、血糖控制問題或正在服用慢性病藥物者，也不要把咖啡、綠茶或兒茶素補充品當成治療方式。

「咖啡＋綠茶」以1：1比例混合，不用特別節食、運動，就能幫助代謝。(圖／123R...
「咖啡＋綠茶」以1：1比例混合，不用特別節食、運動，就能幫助代謝。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 沒有。研究只發現兒茶素搭配綠原酸，可能讓部分受試者餐後血糖較穩、胰島素敏感性改善，並未證實能抵銷大餐熱量或帶來明確減重效果。

  • 研究僅找來11名健康成年男性，採隨機、雙盲、安慰劑交叉試驗，且只持續3周，樣本太小、時間太短，不能推論到女性、糖尿病患者或一般民眾。

  • 建議選無糖咖啡、無糖綠茶，白天適量飲用，避免空腹與太晚喝；咖啡因一天可先以300毫克為上限參考，若心悸、手抖或失眠就要減量。

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