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不想運動也有望瘦肚子 9飲食習慣擊退內臟脂肪

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研究發現，每天食用泡菜的人，腹部肥胖風險較低。(圖／123RF)
研究發現，每天食用泡菜的人，腹部肥胖風險較低。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，中年想減少腹部與內臟脂肪，不必完全依賴激烈運動，只要多吃發酵食物、蛋白質與纖維，並避開添加糖和深夜進食，就能改善體重與代謝。

步入中年，受到荷爾蒙變化與新陳代謝減緩的影響，即使以前沒有肥胖困擾，腹部也容易漸漸變厚。雖然沒有任何飲食能指定「只瘦特定部位」，但最新科學研究證實，透過調整「飲食內容」與「進食時間」，不必辛苦運動，就能有效降低體重，並減少引發糖尿病與心血管疾病的危險內臟脂肪。

雖然也都知道要減重，但許多人認為減重一定得靠激烈運動，又覺得好懶，其實不然，專家指出，雖然沒有任何食物能直接消除肚子脂肪，但有些食物仍有助於控制體重與減少內臟脂肪堆積。

1.多吃發酵食物：一項南韓研究發現，每天食用泡菜的人，腹部肥胖風險較低。研究認為，泡菜中的益生菌有助維持腸道菌相平衡，而健康的腸道環境與體重控制存在密切關聯。除了泡菜之外，優格、克菲爾、酸菜、天貝等發酵食物，也都是益生菌的重要來源。若不愛吃泡菜，可也每天吃點無糖優格。

2.吃足優質蛋白質：研究顯示，蛋白質攝取品質愈高，腹部脂肪通常愈少。蛋白質不僅能增加飽足感，也有助維持肌肉量，避免因年齡增長造成基礎代謝率下降。優質蛋白質來源包括：雞蛋、魚類與海鮮、豆類及黃豆製品、乳製品、堅果種子、瘦肉。

3.補足膳食纖維：纖維有助延緩胃排空、增加飽足感，同時能穩定血糖與改善腸道健康，對控制體重十分重要。建議選擇全穀麵包與糙米、燕麥、豆類與扁豆、蔬菜水果、堅果種子。

4.選擇健康的澱粉：很多減肥的人不敢碰澱粉，但其實也不是完全不能吃，例如可選擇富含抗性澱粉的馬鈴薯吃。抗性澱粉是一種人體無法消化的碳水化合物，有助於維持健康的血糖水平，並且馬鈴薯的飽足感很強，比米飯或白麵包更容易讓人飽腹。

5.多喝綠茶：綠茶中的兒茶素被認為有助促進脂肪氧化與能量消耗。一項研究發現，過重者連續12周飲用富含兒茶素的綠茶後，內臟脂肪明顯下降。研究人員推測，兒茶素可能提升脂肪代謝效率，進而幫助體重控制。

6.多攝取Omega-3脂肪酸：Omega-3除了有益心血管與大腦健康，也可能有助於減少腹部脂肪。研究認為，Omega-3可能透過改善代謝、增加脂肪燃燒效率及調節食慾發揮作用。良好來源包括：鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚；亞麻籽；奇亞籽；核桃。

7.吃些海帶芽：富含膳食纖維的海帶芽，不但能夠促進腸道健康，也能減少內臟脂肪的形成。

8.減少添加糖：糖分攝取過多是腹部脂肪增加的重要原因之一，尤其是含糖飲料、蛋糕、餅乾、早餐穀片及各類加工食品中的添加糖。值得注意的是，水果中的天然糖分不必過度擔心，因為水果同時含有纖維、維生素及植化素，可減緩糖分吸收速度。真正需要控制的是額外添加進食品中的精製糖。

9.注意用餐時間：而除了注意吃什麼，吃飯時間同樣會影響體重。一項針對超過3000名中年人的研究發現，較早吃第一餐、較長的夜間空腹時間，以及避免深夜進食的人，BMI通常較低；反之，晚吃早餐、經常吃消夜及晚睡者，較容易出現肥胖問題。專家認為，這與人體晝夜節律有關。白天是身體代謝效率較高的時段，若經常深夜進食，可能打亂生理時鐘，增加脂肪儲存機會。

即使沒有天天運動，但如能建立健康飲食模式並持續執行，仍有機會改善腰圍、降低內臟脂肪，並為心血管與代謝健康帶來長期好處。

減重一定得靠激烈運動？其實不然，專家指出，有些食物有助於控制體重與減少內臟脂肪堆...
減重一定得靠激烈運動？其實不然，專家指出，有些食物有助於控制體重與減少內臟脂肪堆積。 (圖／AI生成)

鮭魚、酪梨、核桃富含Omega-3脂肪酸，可輔助減脂。(圖／123RF)
鮭魚、酪梨、核桃富含Omega-3脂肪酸，可輔助減脂。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 重點是先調整飲食內容與進食時間，包括增加發酵食物、蛋白質與纖維，並減少添加糖與宵夜，藉此降低內臟脂肪與腰圍。

  • 文章提到泡菜、優格等發酵食物，雞蛋、魚類、豆類等優質蛋白，燕麥、全穀與蔬果等纖維，以及綠茶、Omega-3和海帶芽，都可能幫助控制腹部脂肪。

  • 因為人體白天代謝較有效率，若經常深夜進食或縮短夜間空腹時間，容易打亂晝夜節律，增加脂肪儲存機會，進而讓BMI和腹部脂肪上升。

南韓 減重

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