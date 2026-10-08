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羊肉爐喝湯吸骨髓 恐成健康負擔 這類患者更要當心

廖靜清
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營養師提醒，吃羊肉爐時，多搭配蔬菜食用。(本報資料照片)
營養師提醒，吃羊肉爐時，多搭配蔬菜食用。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

營養師提醒，羊肉本身是優質蛋白質來源，但羊肉爐若加大量米酒、骨髓與高油脂湯底，反而可能增加身體負擔，慢性病患者更要留意。

不少民眾秋冬吃羊肉進補，有助暖身、補元氣。不過，羊肉可不只是冬令進補的食材，更是日常飲食中優質蛋白質、鐵質及鋅的重要來源。營養師指出，羊肉的優質蛋白質對維持肌肉、預防營養不良也有幫助，但羊肉爐常見的全酒湯底、骨髓及高油脂食材，要留意可能成為健康負擔。

台灣桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，羊肉與牛肉、豬肉同屬豆魚蛋肉類，是人體攝取優質蛋白質的重要來源。蛋白質經消化分解為胺基酸後，可供身體修復組織、維持肌肉及正常生理機能。民眾不必等到冬天才吃羊肉，平時也能透過不同肉類交替攝取，讓飲食更加多元。

根據台灣農業部農糧署推廣資料，羊肉是一年四季皆宜的溫補優質紅肉，低脂肪、低熱量、富含優質蛋白質與多種微生素、礦物質等。不過，羊肉屬於紅肉，仍應注意攝取量，選擇脂肪較少的部位，並與魚類、豆類等蛋白質來源輪替。

慢性腎臟病患者若需限制蛋白質，更應依病程及營養師建議調整份量。羊肉怎麼煮才健康？陳姿吟建議，羊肩等較大塊的肉適合燉煮，羊腿等瘦肉則可逆紋切成薄片或細條，以快炒、汆燙方式料理，不僅縮短烹調時間，也能避免肉質過硬，讓長者更容易咀嚼。

至於秋冬最受歡迎的羊肉爐，陳姿吟提醒，部分店家使用大量米酒甚至全酒燉煮，酒精不一定會完全揮發，兒童、孕婦及需要避免飲酒者應特別留意。痛風患者也應避免大量飲酒，並控制肉類攝取量。

此外，羊肉爐湯底經長時間熬煮，可能含有較多油脂、鈉及部分溶出的礦物質。高血脂患者應避免大量攝取油脂及骨髓；腎臟病患者則須依個別病況留意蛋白質、鈉、鉀與磷的攝取，不宜把濃湯當水喝。

陳姿吟強調，吃羊肉不必拘泥於進補形式，選擇瘦肉、搭配蔬菜、少喝濃湯，才能享受羊肉的營養價值，而不讓一鍋熱騰騰的羊肉爐變成身體負擔。

精華 FAQ

  • 羊肉和牛豬肉同屬優質蛋白質來源，能提供胺基酸幫助修復組織、維持肌肉與生理機能，也含鐵與鋅。平時輪替攝取更能讓飲食多元。

  • 羊肉爐常有全酒湯底、長時間熬煮的濃湯、骨髓與較多油脂，可能帶來酒精、鈉、脂肪負擔。若把濃湯當水喝，更容易攝取過量。

  • 慢性腎臟病、高血脂、痛風患者都要留意。腎臟病者需依病況控制蛋白質、鈉、鉀與磷；高血脂者少吃油脂與骨髓；痛風者也應少酒少肉。

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