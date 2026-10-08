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藍區vs.地中海飲食 差在哪？哪種更有助健康老化？

王郁婷
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「藍區飲食」最重要的五大類食物是：全穀物、當季蔬菜、根莖類、豆類和堅果。(圖／1...
「藍區飲食」最重要的五大類食物是：全穀物、當季蔬菜、根莖類、豆類和堅果。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

藍區飲食與地中海飲食都以蔬果、豆類、全穀與堅果為核心，但前者來自長壽族群觀察，後者則有較多研究支持，重點都在可長期維持的健康飲食。

談到健康老化，「藍區飲食」（Blue Zone diet）與「地中海飲食」經常被拿來比較。Health.com報導指出，兩者其實有不少共通點，都強調多吃蔬果、豆類、全穀物、堅果等原型食物，少吃紅肉、加工食品及添加糖。不過，兩者的科學證據及形成背景仍有所不同。

★藍區飲食 來自長壽地區

嚴格來說，藍區飲食並不是一套正式的飲食法，而是研究人員從全球幾個長壽地區歸納出的飲食與生活習慣，包括日本沖繩、義大利撒丁島、希臘伊卡利亞島、哥斯大黎加尼科亞半島，以及美國加州羅馬琳達。

雖然各地飲食文化不同，但共同特色是以植物性食物為餐桌主角，包括豆類、全穀物、蔬菜、水果及堅果，肉類、甜食及高度加工食品則吃得較少，且多以簡單、在家烹調的食物為主。

這些食物可提供膳食纖維、抗氧化物質、植物性蛋白質及好脂肪，有助維持腸道、代謝及心血管健康，並可能降低第二型糖尿病、心血管疾病及部分癌症風險。

不過，藍區居民的長壽不能單歸因於飲食。他們通常也具有每天活動量高、社交緊密、重視生活目標、睡眠及壓力管理等生活特徵。

★地中海飲食 效果有實證

地中海飲食則是根據希臘、義大利、西班牙等地傳統飲食型態發展而來，經過數十年研究，是目前研究相對充分的健康飲食模式之一。

飲食以蔬菜、水果、豆類、全穀物、堅果、魚類及特級初榨橄欖油為主，紅肉、加工肉品、精製穀物及高度加工食品則減少攝取。

多項研究發現，地中海型飲食與較低的心血管疾病、中風、第二型糖尿病及部分癌症風險相關，也可能有助維持腦部健康、降低認知功能下降風險。

地中海飲食的健康效果並非來自單一食物，而是整體飲食組合：包括大量植物性食物提供纖維與植化素，橄欖油及魚類提供較健康的脂肪，並減少高度加工食品及飽和脂肪攝取。

★飲食原則 重在長期執行

兩種飲食最大的差異，在於藍區飲食是從長壽族群觀察歸納出的生活型態，而地中海飲食則有較完整的介入研究及長期研究支持。

藍區飲食也沒有嚴格菜單或熱量限制，較適合當成「飲食原則」參考；地中海飲食則有較明確的食物比例與選擇方向。

對一般人而言，不需要一次徹底改變飲食，可以從增加上述食物開始，同時減少加工肉品、精製澱粉及高糖食品。最重要的是，健康飲食必須能長期執行。如有慢性疾病或特殊營養需求，也可諮詢醫師或營養師，調整成適合自己的飲食方式。

地中海飲食以蔬菜、水果、豆類、全穀物、堅果、魚類及特級初榨橄欖油為主。(圖／AI...
地中海飲食以蔬菜、水果、豆類、全穀物、堅果、魚類及特級初榨橄欖油為主。(圖／AI生成)

精華 FAQ

  • 藍區飲食不是正式菜單，而是從沖繩、撒丁島等長壽地區歸納出的飲食與生活習慣。它和地中海飲食都強調植物性食物，因此常被比較。

  • 地中海飲食有較完整的介入與長期研究，證實與較低的心血管疾病、中風、第二型糖尿病及部分癌症風險相關，也可能幫助維持腦部健康。

  • 不必一次大改，先增加蔬菜、水果、豆類、全穀、堅果與魚類，並減少加工肉、精製澱粉和高糖食品；重點是選擇能長期執行的方式。

義大利 日本 地中海飲食

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