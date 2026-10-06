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4顆栗子維生素C等同1顆橘子 抗氧化還能護腸道

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營養師提醒，栗子富含維生素C，且加熱後流失相對較少，但碳水高，食用需控制份量。（...
營養師提醒，栗子富含維生素C，且加熱後流失相對較少，但碳水高，食用需控制份量。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

栗子不僅是秋季美食，還含有維生素C、鉀與膳食纖維，且加熱後維生素C保留度高，但因碳水含量不低，仍須適量食用。

秋天是美食的季節，「栗子」屬於秋季代表性食材之一，其口感鬆軟、帶有自然甜味，常被用來製成甜點。其實栗子也含有豐富營養，尤其維生素C含量令人意外，而且即使經過加熱，維生素C流失也相對較少。日本營養師しもやまちはる帶你認識栗子不為人知的營養價值，以及食用時需要注意的地方。

除了膳食纖維，栗子也含有豐富的礦物質與維生素，每100克可食栗子的營養成分包括：熱量147大卡、蛋白質2.8克、脂肪0.5克、膳食纖維4.2克、糖質32.7克、鉀420毫克，還有33毫克的維生素C。

其中最令人意外的是維生素C含量。維生素C在人體中具有多種作用，包括抗氧化、生成膠原蛋白、脂質代謝、荷爾蒙合成，以及增強免疫功能等，是維持健康與美容不可或缺的營養素。

不過，維生素C屬於容易溶於水、遇熱也容易遭到破壞的營養素。以同樣富含維生素C的花椰菜為例，每100克生花椰菜含有140毫克維生素C，但煮過後會大幅下降至55毫克。

栗子卻有些不同。栗子即使經過加熱，每100克仍含有26毫克維生素C，營養損失相對較少，因此能有效攝取維生素C。

此外，栗子的維生素C含量也相當可觀。每100克（約四顆）栗子所含的維生素C，與100克、約一顆的橘子大致相同；栗子的維生素C含量遠高於同樣在秋季盛產的蘋果與葡萄。

富含鉀、膳食纖維

栗子也含有相當豐富的鉀。鉀能幫助身體排出多餘的鹽分與水分，因此被認為有助於高血壓及水腫的預防與改善。

此外，也有研究報告指出，當鉀的攝取量增加時，尿液中的鈣排泄量會減少，因此鉀的攝取也可能與預防骨質疏鬆有關。

不過，若腎臟功能已經下降，攝取過多鉀可能導致高血鉀症，因此這類族群需要特別注意鉀的攝取量。

栗子含有豐富膳食纖維，其中又以非水溶性膳食纖維較多。非水溶性膳食纖維具有增加糞便體積、促進排便等作用，同時也被認為有助於大腸癌預防，並能作為好菌的食物來源，幫助維持腸道環境。

成年女性每日膳食纖維攝取目標量為18克以上，而吃100克栗子就能攝取約4.2克膳食纖維，相當於每日目標量約20%。

碳水量相當於白飯

栗子的澀皮中含有單寧，是多酚的一種，也是造成澀味的主要成分。紅酒與茶中同樣含有單寧。單寧被報告具有抗氧化、抗腫瘤及抗菌等作用，因此也是受到關注的健康成分之一。

栗子美味又富含營養，但需要注意的是，它的碳水化合物含量並不低。每100克栗子含有32.7克碳水，與100克白飯的碳水量大致相當，因此不宜一次吃太多。

如果是當作點心食用，建議控制在100克左右。如果食用的是糖炒栗子或栗子甜點，由於額外添加糖分，整體糖含量會更高，更需要留意。

精華 FAQ

  • 栗子每100克約含33毫克維生素C，加熱後仍能保留不少；約4顆栗子的維生素C，與1顆橘子相近，甚至高於蘋果與葡萄。

  • 栗子含鉀可幫助排出多餘鹽分與水分，對血壓與水腫管理有益；膳食纖維則能增加糞便體積、促進排便，並有助維持腸道菌相。

  • 栗子每100克碳水約32.7克，接近100克白飯，吃多容易攝取過量；若當點心，建議約100克即可，糖炒栗子與甜點更要留意糖分。

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