常喝牛奶增加攝護腺癌風險？醫：這些事更需要注意

研究僅顯示乳製品與攝護腺癌存在關聯，尚不能證明喝牛奶會致癌，預防重點是控制體重、均衡飲食，並依風險及早做PSA檢查；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 乳製品與攝護腺癌的關聯仍待研究釐清，真正更重要的風險因素是年齡、家族史、肥胖與生活習慣，民眾應重視均衡飲食與定期篩檢。

很多人每天喝牛奶 、吃起司或優格，但近年研究持續探討乳製品與攝護腺癌之間的關聯。牛奶真的會增加攝護腺癌風險嗎？專家解釋，目前證據仍不足以下定論，男性更應注意年齡、家族史、體重及生活型態。但即便是營養價值高的天然乳品，攝取時也必須掌握適量原則，飲食可透過「加減法」防範罹癌風險。

關聯性仍需研究釐清

根據「Healthline」報導，一項針對1102名美國男性的調查，僅約兩成受訪者知道乳製品可能與攝護腺癌風險有關。不過，這只是「健康認知調查」，並不能證明喝牛奶會導致攝護腺癌。報導中受訪的癌症流行病學專家也指出，目前乳製品與攝護腺癌之間的關係仍未完全確立。

過去確實有不少觀察性研究發現，較高的牛奶或乳製品攝取量，與攝護腺癌發生或死亡風險增加有關聯。但不同研究結果並不完全一致，甚至連低脂、脫脂與全脂牛奶的關聯也不相同。研究作者因此認為，目前仍需要更多研究釐清原因。

家族病史是重要因素

攝護腺癌是男性常見癌症，而早期往往沒有明顯症狀。隨著年齡增加，風險也會上升；此外，近親曾罹患攝護腺癌、特定遺傳基因，以及肥胖等，也都是重要風險因素。根據「Cleveland Clinic」衛教資料指出，若近親有攝護腺癌，罹癌風險可能約為一般人的二至三倍。

相較於「要不要喝牛奶」，更實際的建議是維持健康體重、規律運動、不抽菸、避免過量飲酒，並維持均衡飲食。Healthline引述美國癌症學會專家指出，在可調整的生活因素中，體脂肪與攝護腺癌，尤其是較晚期攝護腺癌的關聯，目前有較強的證據支持。

因此，不必因為看到「乳製品可能增加攝護腺癌風險」就完全不喝牛奶。若平常乳製品攝取量很高，可與醫師或營養師討論是否需要調整，同時從整體飲食、體重及運動習慣著手。

腫瘤專家強調，防範攝護腺癌並非要大家徹底禁絕乳製品，而是倡導平衡飲食與風險管理，方式包括「飲食加減法」。

「飲食加法」可多攝取富含抗氧化劑的彩虹蔬果，尤其是熟番茄中的茄紅素以及十字花科蔬菜如花椰菜，其抗氧化力有助於清除自由基、保護攝護腺細胞健康。

「飲食減法」則是減少飽和脂肪、紅肉與加工肉品，如香腸、培根的攝取量。每日乳製品建議維持在一至兩份為宜（一份約 240c.c.牛奶或一盒無糖優格），並可適度選擇低脂乳品或無糖豆漿進行替換。

50歲起應定期檢查

而攝護腺癌早期通常「毫無症狀」，或是症狀與常見的「攝護腺肥大」極為相似（如頻尿、夜尿、尿流細小），切勿因沒有不適就忽視檢查。

針對篩檢時機，克里夫蘭診所建議一般男性自50歲起，每一至兩年定期至泌尿科進行攝護腺特異抗原（PSA）血液檢測與肛門指診；若有攝護腺癌家族病史（如父親或兄弟曾患病）或特定基因突變者的高風險族群，篩檢時間應提前至40至45歲開始。

牛奶與攝護腺癌的關聯值得關注，但還不能解讀成「喝牛奶就會得攝護腺癌」。平常該做的，是控制體重、規律活動、維持均衡飲食，並依年齡、家族史及風險，與醫師討論是否需要接受PSA等檢查。