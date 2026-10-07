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研究：多吃含鉀食物助腎排鈉 血壓自然下降

記者王郁婷
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香蕉含鉀量高，新研究指出，增加飲食中的鉀含量，可能比單純限制鈉攝取更有效降血壓。...
香蕉含鉀量高，新研究指出，增加飲食中的鉀含量，可能比單純限制鈉攝取更有效降血壓。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

研究顯示，增加香蕉、菠菜等高鉀食物攝取，可能比單純限制鈉更有效降血壓，但仍需臨床實證與個人化調整。

對抗高血壓，「少鹽」是長久以來的健康忠告，但最新研究指出，增加飲食中的鉀含量，可能比單純限制鈉攝取更有效降血壓。這項研究發表於《美國生理學期刊：腎臟生理學》，提供了不同角度來看待「鈉鉀平衡」對血壓的影響。

加拿大滑鐵盧大學應用數學與生物學教授Anita Layton表示：「一般情況下，當我們血壓偏高時，醫師會建議減少鈉的攝取。然而這項研究顯示，增加富含鉀的食物，如香蕉或花椰菜，可能對血壓控制有更顯著的正面作用。」

研究發現增加鉀攝取量，血壓就會下降。

Layton與研究團隊運用數學模型，模擬不同鉀鈉攝取比對腎臟、心血管與腸胃系統的影響。他們發現，無論鈉攝取量是偏高還是正常，只要鉀的攝取量增加，血壓就會下降。

更有趣的是，研究還發現性別差異：在調整鉀鈉比例後，男性的血壓下降幅度通常比停經前的女性明顯，這也可能與女性在停經後血壓傾向升高有關。

不過研究者也提醒，電腦模型雖然是快速且具倫理性的方法，但畢竟只是生理狀況的「模擬」，仍需臨床實證支持。

人體過多的鈉會使血管中的水分增加，導致血壓上升，長期可能損害血管並增加動脈粥狀硬化風險；而鉀則扮演「鬆弛劑」角色，能幫助血管放鬆、促進血液流動，進而降低血壓。營養師Michelle Routhenstein表示，鉀能協助腎臟將多餘鈉經由尿液排出，達到平衡。

香蕉、菠菜 透過天然食物攝取

雖然市面上有鉀補充劑，但專家建議最好透過天然食物攝取。美國食品藥物管理局（FDA）建議每日攝取鉀4700毫克，而美國心臟協會則建議攝取3500至5000毫克，才能有效幫助控制血壓。不過大多數人每日攝取量都遠低於此標準。男性最低應攝取3400毫克，女性則應達到2600毫克。

除了常見的香蕉（一根中型香蕉含鉀約422毫克），其他高鉀食物還包括杏桃、扁豆、烤馬鈴薯、菠菜與鮭魚等，都是不錯的選擇。

外食者減鈉不易 先增加鉀

鉀鈉的黃金比例並非人人相同，應根據個人健康狀況、飲食習慣與生活型態調整。美國心臟協會建議，每日鈉攝取量應限制在1500至2300毫克之間。若搭配4700毫克的鉀攝取，即可達到2：1的鉀鈉比，有助維持心血管健康。

Routhenstein提醒，若經常外食或訂購外賣餐點，想完全控制鈉攝取並不容易，此時可以先從增加鉀的攝取著手。若有高血壓、心臟病史，或需嚴格限制鉀攝取的腎臟病患，應諮詢專業營養師，更有助於訂製出適合自己的鉀鈉平衡飲食。

菠菜含量鉀，新研究指出，增加飲食中的鉀含量，可能比單純限制鈉攝取更有效降血壓。(...
菠菜含量鉀，新研究指出，增加飲食中的鉀含量，可能比單純限制鈉攝取更有效降血壓。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 研究認為，與其只強調少鹽，不如提高鉀攝取更有助於降血壓；只要飲食中的鉀增加，無論鈉偏高或正常，血壓都可能下降。

  • 團隊使用數學模型模擬鉀鈉攝取比對腎臟、心血管與腸胃系統的影響，發現增加鉀攝取可促進腎臟排鈉，進而使血壓下降。

  • 專家建議優先從香蕉、菠菜、扁豆、馬鈴薯等天然食物補鉀，並逐步增加以免腸胃不適；若有腎臟病或需限鉀，應先諮詢專業人士。

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