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練肌力、有氧…降血壓5運動 能持續最重要

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慢跑、騎腳踏車等有氧運動，可降低4.5毫米汞柱收縮壓；示意圖。（圖／123RF）
慢跑、騎腳踏車等有氧運動，可降低4.5毫米汞柱收縮壓；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，高血壓患者最重要的是選擇能持續做的運動，並搭配有氧、肌力、結合與等長訓練，同時遵守722量血壓與改善生活習慣。

多人在健檢時都有檢查出高血壓問題，高血壓不但要嚴格控制飲食，更要靠運動，才能有效將血壓降下來。但運動項目很多，做哪一種運動比較有利控血壓？復健科醫師建議做5種運動降血壓。

規律且持續的運動最能降血壓

我們都知道運動對身心健康非常重要，能幫助減重、降血壓、降血脂、維持肌力，還有減壓、改善情緒等多種好處。

而如果你有高血壓問題，日常生活需控血壓，復健科醫師王思恒在其臉書粉絲團「一分鐘健身教室」Reels短片裡建議5種運動可以有效幫助降血壓，但第1名竟不是指特定哪項運動，而是你「有在做的運動」，也就是你方便做、喜歡做，且能規律持續做的運動，最能有效降血壓。因為再有效的運動，如果無法持之以恆，都難以見成效。

每周定期進行等長運動，降收縮壓的效果最佳。圖為棒式。(本報資料照片)
每周定期進行等長運動，降收縮壓的效果最佳。圖為棒式。(本報資料照片)

降血壓最強5運動

第5名：有氧運動，像是走路、慢跑、騎腳踏車，規律做可降低4.5毫米汞柱收縮壓。

第4名：肌力訓練，包括舉啞鈴、深蹲、拉單槓，規律訓練可降低收縮壓約4.6毫米汞柱。

第3名：結合訓練，也就是結合有氧與肌力訓練搭配進行，效果更佳，收縮壓可降低6毫米汞柱。

第2名：等長運動（Isometric Exercise），是指肌肉出力但關節角度與肌肉長度不變的靜態收縮訓練。例如棒式、空氣椅等。每周定期進行，降收縮壓的效果最佳，可達8.2毫米汞柱。

第1名：「有在做的運動」，也就是你方便做、喜歡做，且能規律持續做的運動。

血壓波動更與生活習慣相關

血壓波動和生活習慣密切相關，因此除了運動幫助降低血壓，高血壓患者也要避免熬夜及高油、高鹽飲食，每日量血壓。若要必要則需遵從醫囑按時服藥。

居家量血壓則要注意「722」原則，「7」是連續7天量測、「2」早上起床後及晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取其平均值。若數值超過130／80毫米汞柱，建議至心臟科門診就醫。

至於血壓高到什麼程度需用藥？高血壓診斷標準為130（收縮壓）／80（收縮壓）毫米汞柱。中華民國心臟學會秘書長王宗道曾受訪表示，臨床用藥仍以收縮壓為主，如低於130，而舒張壓介於90至80之間，還無用藥的急迫性，一般建議先從生活型態著手改善。

規律的舉啞鈴、深蹲等肌力訓練，可降低收縮壓約4.6毫米汞柱。(圖／123RF)
規律的舉啞鈴、深蹲等肌力訓練，可降低收縮壓約4.6毫米汞柱。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 醫師強調，最有幫助的不是單一運動，而是你方便做、喜歡做、且能長期持續的運動。因為再有效的訓練，如果做不久、做不穩定，降血壓效果都會打折。

  • 有氧運動可降收縮壓約4.5毫米汞柱，肌力訓練約4.6毫米汞柱，結合訓練可降6毫米汞柱，等長運動效果最好可達8.2毫米汞柱，第1名則是能持續做的運動。

  • 除了運動，還要避免熬夜與高油、高鹽飲食，並每天量血壓。居家量測遵守722原則：連續7天、早晚各1次、每次量2遍取平均，若超過130／80毫米汞柱應就醫。

高血壓

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