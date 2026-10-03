我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

怎麼吃最抗老？先從一餐「半盤蔬果」開始

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究發現健康飲食品質愈高，生物老化速度普遍愈慢，與其硬套菜單，不如長期多蔬果全穀...
研究發現健康飲食品質愈高，生物老化速度普遍愈慢，與其硬套菜單，不如長期多蔬果全穀並少吃加工食物；示意圖。（圖／123RF）

想延緩老化，一定得吃地中海飲食嗎？最新研究分析多種飲食模式與DNA甲基化後發現，較健康的飲食品質普遍與較慢的生物老化有關，而且不同健康吃法可能殊途同歸，重點未必是遵守哪一套飲食法。

健康飲食 生物老化較慢

實際年齡相同的兩個人，身體老化程度不一定相同。一項發表在「Nature Communications」期刊的研究發現，飲食品質可能與這種生物老化差異有關。

研究團隊首先分析6470名30至95歲成人，再以另一組1034人的資料進行驗證，總計約7500人。研究人員從血液檢體分析DNA甲基化，利用GrimAge、PhenoAge與DunedinPACE三種表觀遺傳時鐘，評估參與者的生物老化程度及速度。

研究同時比較10項飲食品質指標，包括地中海飲食、得舒飲食DASH、麥德飲食MIND、北歐飲食、健康植物性飲食等不同模式，觀察一個人的飲食愈符合這些健康原則時，生物老化指標是否有所不同。

抗老食譜 沒有唯一解答

結果顯示，整體飲食品質較健康，普遍與較慢的表觀遺傳老化有關，而且研究在另一個獨立族群中也觀察到方向相近的結果。

該項研究最有意思的地方，可能不是找出哪種飲食最抗老，而是發現健康飲食其實沒有唯一標準答案。

研究發現，一個人很符合某套健康飲食原則，不代表也會在其他飲食模式中獲得高分。在6470人中，只有18人能同時在所有飲食品質指標中名列最健康的前25%。

換句話說，食物組合雖然不同，只要整體飲食品質良好，都可能與較慢的生物老化有所關聯。這也表示，想吃得健康，不一定要硬套一份不符合自己生活習慣的菜單，更不用因為做不到百分之百就放棄。

不同飲食仍呈現部分獨特之處，例如DASH出現與心臟功能相關的生物途徑，MIND則涉及認知、學習及記憶相關途徑。

不過這只是分子層級的關聯，不能直接解讀為吃DASH就能改善心臟、吃MIND就能改善記憶。

能長期維持 吃法更實際

對一般人來說，研究結果其實提供了一個更容易實踐的方法：與其糾結哪一種飲食法最好，不如先找出這些健康飲食的共同點。

地中海飲食、DASH等模式雖然細節不同，普遍都鼓勵多吃蔬菜、水果、全穀類等植物性食物；地中海飲食也重視豆類、堅果、魚類及橄欖油等不飽和脂肪來源，而DASH則進一步強調減少鈉、飽和脂肪及高度加工食品。

實際吃飯時，不必突然把三餐全部改掉。例如白飯偶爾換成糙米或其他全穀，餐盤增加一份蔬菜，用豆類、魚類或較精瘦的肉取代部分紅肉與加工肉，零食則可減少高糖、高鈉的加工食品。

比起短時間嚴格遵守一套菜單，找到自己能長期維持的健康吃法更實際。

如果覺得地中海、DASH、MIND等名稱太複雜，也可以直接從餐盤比例著手。

簡單的原則是，約半個餐盤放蔬菜和水果，四分之一選擇蛋白質食物，另外四分之一以穀類為主，並優先選擇全穀類。

精華 FAQ

  • 研究發現，飲食品質愈健康，通常與較慢的生物老化相關；無論採用哪種健康飲食模式，方向大致一致，顯示整體吃得好比只追求單一菜單更重要。

  • 研究團隊分析血液中的DNA甲基化，並使用GrimAge、PhenoAge與DunedinPACE三種表觀遺傳時鐘，搭配約7500名成人資料，來評估老化程度與速度。

  • 可先從餐盤比例下手，約半盤放蔬菜和水果，四分之一選蛋白質，四分之一選穀類並優先全穀；再逐步增加豆類、魚類、堅果，並少吃高糖高鈉加工食品。

DNA 地中海飲食 抗老

上一則

秋天提不起勁、易累想睡煩躁、情緒敏感… 中醫5招養生

延伸閱讀

生酮、地中海、低脂植物性飲食 哪一種最能改善健康？

生酮、地中海、低脂植物性飲食 哪一種最能改善健康？
養生／彈性吃素 選優質蛋白質

養生／彈性吃素 選優質蛋白質
飲食+運動 保健腸道也保護眼睛 對「心」好就是對「眼」好

飲食+運動 保健腸道也保護眼睛 對「心」好就是對「眼」好
新研究：限制蛋白質攝取量 反能延長壽命

新研究：限制蛋白質攝取量 反能延長壽命

熱門新聞

曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取自劉歡原創音樂公益金）

劉歡生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

2026-09-28 05:33
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
粥容易使血糖飆升；示意圖。（圖／123RF）

3食物看似清淡健康 血糖飆升比想像中還快

2026-09-29 02:00
家醫科醫師陳欣湄指出，年紀增長不代表腦力只能一路往下走，持續接觸新事物、學習新技能，都可能替大腦帶來新的刺激。（AI生成）

她15分鐘就忘記剛聊什麼 醫曾憂「走向失智」 5年後結果逆轉

2026-09-27 04:43
南瓜 。（本報資料照片）

提升免疫力 入秋吃8種抗氧化蔬果

2026-09-30 02:00
初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，若口乾持續很久，且伴隨頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化、眼睛乾澀或其他身體異常，應該進一步尋找原因；示意圖。（123RF）

明明喝很多水還是口乾？別都怪「秋燥」 出現頻尿、體重變化要注意

2026-09-27 04:56

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味