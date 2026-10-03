購物去同一家、出門走熟路…常待舒適圈 大腦易退化

買東西常去熟悉的店、出門走習慣的路，大腦接收到的新刺激減少，前額葉也容易因過度輕鬆而失去鍛鍊機會；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長期只待舒適圈，前額葉缺乏刺激容易退化。

長期只待舒適圈，前額葉缺乏刺激容易退化。 重點二： 刻意改走新路、接觸新事物可活化大腦。

刻意改走新路、接觸新事物可活化大腦。 重點三：把突發變化當成小冒險，有助鍛鍊應變力。

買東西總去熟悉的店、出門總走習慣的路、聊天對象也都是熟識的人，雖然這樣的生活讓人感到安心，卻也可能讓日常變得缺乏變化。日本 精神科醫師和田秀樹指出，如果長期只生活在自己能預測的範圍內，大腦接收到的新刺激減少，前額葉也容易因「過度輕鬆」而失去鍛鍊機會。他建議刻意在日常生活加入一些新體驗，讓大腦接觸未知與意料之外的事情。

前額葉太輕鬆 容易衰退

熟悉的店家、熟悉的道路、熟悉的商品，確實能帶來安心感，也有助於維持情緒穩定。不過，和田秀樹建議，如果希望讓頭腦維持良好狀態，就應該在熟悉的生活之外，刻意加入新的經驗。

他表示，熟悉的環境讓人感到放鬆，這樣的生活當然有其重要性，但如果總是讓前額葉處於「不需要費力」的狀態，也可能使其逐漸衰退。

人往往會在不知不覺中選擇比較輕鬆的方式生活。然而，如果總是只和熟悉的人相處、只待在讓自己安心的環境裡，柔軟性與應變能力就較難獲得鍛鍊，創造力也不容易進一步發展。

換句話說，如果一直只活在自己可以預測的範圍內，大腦接觸新刺激的機會減少，就可能逐漸失去活力。

接觸未知事物 刺激大腦

要讓生活產生變化，不一定需要做出巨大的改變。比如偶爾改走平常不會走的路、接觸過去較少聽的音樂或閱讀不同類型的書籍，甚至不要一看到年輕人喜愛的文化就排斥，嘗試了解不同世代的興趣，都可以成為新的刺激。

和田秀樹指出，前額葉會對新事物產生反應，因此每當接觸未知事物時，都能為大腦帶來新的刺激。

當然，挑戰新事物有時也會讓人感到不安。不過，只要稍微鼓起勇氣踏出第一步，除了增加讓大腦接觸新刺激的機會，也可能因此認識過去從未發現的自己。

從人類漫長的演化歷程來看，人類透過嘗試過去沒有做過的事情，逐漸發展出前額葉所具備的能力。與其他生物相比，人類在體型、力量與身體構造等方面並不占優勢，為了在自然環境中生存，就必須運用智慧，持續改變做法、尋找新的解決方式。

前額葉也因此在面對「意料之外」或「無法預測」的事情時，能夠發揮重要作用。當人必須處理原本沒有預料到的突發狀況時，大腦便需要迅速思考與應變，這也成為刺激前額葉的機會。

因此，與其害怕生活中的變化與突發事件，不妨嘗試抱持「每天都是一場小冒險」的心態。去一個從未去過的地方、挑戰從未讀過的書籍類型，甚至刻意進行一些過去不曾嘗試的新活動，都能讓生活跳脫既有模式。

換個角度思考 鍛鍊大腦

長時間停留在完全熟悉的環境中，可以說是一種「精神上的引退」。因此，與其讓每天的生活完全按照既定模式運轉，不妨有意識地增加一些自己無法預測的事情。

改變生活確實很麻煩，想待在安全、熟悉的地方也是人之常情。然而，如果一心只想過著安穩、不受打擾的生活，長期把自己關在固定的生活模式中，就比較難獲得讓大腦接觸新刺激的機會。

即使遇到不希望發生的突發狀況，也可以嘗試換個角度思考，把它視為一次讓大腦活躍起來的機會。當一個人努力思考如何處理預料之外的事情時，大腦也正在進行一場不同於日常的「鍛鍊」。