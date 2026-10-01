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168斷食 不是8小時隨便吃 2關鍵吃錯恐愈減愈重

廖靜清
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「168斷食法」三餐集中8小時內，執行前最好先了解自己的身體狀況，搭配均衡飲食、...
「168斷食法」三餐集中8小時內，執行前最好先了解自己的身體狀況，搭配均衡飲食、足夠蛋白質及規律運動，避免減掉肌肉。(圖／123RF)

「168間歇性斷食」近年成為熱門減重法，每天進食集中在8小時內，其餘16小時不攝取熱量，不少人認為只要撐過空腹期，進食時間就能想吃什麼就吃什麼。營養師則提醒，168並非隨意飲食，真正影響體重的關鍵在於能否製造適度「熱量赤字」，以及吃進去的食物是否健康；若8小時內大吃大喝、高油高糖，減重效果仍可能大打折扣。

台灣營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，168或1410都屬於「限時進食」的作法，主要差別在於控制一天可以吃東西的時間。

168是禁食16小時、8小時進食；1410則是禁食14小時、10小時進食，對無法長時間空腹者而言，相對較容易入門。

限時進食最大的特色，是藉由縮短一天可以吃東西的時間，減少進食機會與總熱量攝取。黃孟娟指出，經過較長時間未進食後，身體也會逐漸動用儲存的能量，因此有助體重控制。但168並非「餓16小時，8小時隨便吃」，在8小時內如果大吃大喝，或吃高糖高油食物，一樣會變胖，甚至血糖急速上升。

應選擇原型和天然食物

黃孟娟強調，不論採取168、1410、低醣飲食或其他減重方法，都應掌握二大核心原則：一是總熱量攝取低於消耗，形成適度熱量赤字；二是食物品質，應多選天然、原型、高纖食物，減少精製糖、油炸及高飽和脂肪食物，油脂則以不飽和脂肪來源為優先。

近年研究顯示，間歇性斷食確實可以作為體重管理工具，但未必比傳統控制熱量更有優勢。

什麼人適合利用168減重法？黃孟娟認為，原本早餐吃得較少、較晚吃早餐，且晚上沒有吃消夜習慣者，通常較容易執行。例如晚上8時結束進食，隔天中午再吃第一餐，就能完成16小時空腹；若覺得太困難，也不必勉強，可先從1410開始。

至於「早餐要吃得像皇帝」是否適合每個人？黃孟娟指出，與其糾結哪一餐一定要吃最多，更重要的是全天總熱量及進食時間。若習慣晚上吃大餐、消夜，又很快入睡，活動量低，較容易造成熱量過剩。

減重不是醣類愈少愈好

低醣飲食同樣是熱門減重方式，但也不是「醣類愈少愈好」。若大幅限制澱粉，卻吃進大量高油、高飽和脂肪食物，長期仍不利心血管健康。減重期間仍應兼顧全穀雜糧、蔬菜、蛋白質及好油脂等營養來源。

「減重沒有一套方法適合所有人。」黃孟娟表示，168或1410等間歇性斷食，在於幫助部分民眾建立規律飲食、減少消夜與不必要的熱量，「餓了一段時間之後隨便吃」。長期維持、不暴食、營養均衡再加上規律的運動，才是減重不復胖的關鍵。

精華 FAQ

  • 不行。營養師指出，168的核心不是撐過16小時後放縱進食，而是要在8小時內控制總熱量與食物品質，否則即使空腹再久，仍可能因吃太多而變胖。

  • 兩者都是限時進食，差別在空腹與進食時間長短。168是禁食16小時、進食8小時；1410則是禁食14小時、進食10小時，對較難長時間空腹的人更容易入門。

  • 重點有2個：第一是總熱量要低於消耗，形成熱量赤字；第二是食物要選天然、原型、高纖為主，少吃精製糖、油炸與高飽和脂肪食物，並搭配規律運動。

減重

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