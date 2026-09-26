以為是健康零食？愛吃「含糖優格」一不小心害蛀牙

優格不只是蛋白質來源，也是維持腸道健康的重要食物。(圖／123RF)

許多人把優格視為健康點心，尤其有助於腸道健康，不過，優格中的糖分與口腔細菌結合後會產生酸，長期可能侵蝕牙齒琺瑯質。牙醫建議選擇無糖或原味希臘優格，並透過適當食用方式降低對牙齒的影響。

哈芬登郵報報導，曼哈頓 牙醫喬納森．里希特（Jonathan Richter）指出，當牙齒周圍環境酸性過高，牙齒琺瑯質表面的礦物質便可能開始流失；反覆接觸酸性物質，長期可能導致琺瑯質脫礦化甚至侵蝕。

布魯克Domino Dental診所負責人霍洛維茲（Lilya Horowitz）則提醒，優格常搭配的配料也可能增加風險，例如燕麥脆片、花生醬、脆食或果醬等，可能黏附在牙齒上，使牙齒暴露於酸性環境的時間延長。

不過，牙醫並非建議完全戒掉優格。2022年一項研究發現，攝取優格與較低的牙周疾病造成牙齒脫落風險有關。專家建議選擇原味或無糖希臘優格，若想增加甜味，可自行加入完整水果；則應避免含糖調味優格、底層水果優格、擠壓式優格及飲用優格。

格林鮑姆表示，乳製優格含有天然鈣、磷酸鹽及酪蛋白，有助保護牙齒琺瑯質；堅果奶製成的優格雖可能添加營養成分，但不含相同的天然蛋白質，而且通常會添加糖分調味。

如果還是想吃優格，甚至是含糖優格，也不用太擔心。牙醫表示，可以採取以下方式，降低對牙齒造成的風險：

•吃完立即吞下，不要讓優格長時間含在口中或反覆漱動。 •吃完後漱口，幫助清除口腔中的殘留物。 •咀嚼無糖口香糖約20分鐘，尤其是含木糖醇的口香糖，可刺激唾液分泌，幫助清除食物、中和酸性物質，並讓鈣和磷酸鹽重新回到牙齒表面。 •吃完約30分鐘後再刷牙，避免在牙齒受到酸性物質影響後立即刷牙。 •定期接受牙齒檢查，及早發現蛀牙等問題。 •蛀牙高風險者使用含氟牙膏，有助於保護牙齒。 •減少頻繁接觸優格的時間，最好一次搭配正餐食用，不要在數小時內反覆吃優格或慢慢啜飲。

里希特總結，優格對牙齒的影響主要取決於優格種類、含糖量、接觸頻率及食用方式，「重點不是完全避免優格，而是了解哪些種類對牙齒較友善，以及食用習慣如何影響琺瑯質與蛀牙風險。」他強調，優格本身並非牙齒的敵人，但不同種類對牙齒的友善程度並不相同。