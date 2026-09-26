以為是健康零食？愛吃「含糖優格」一不小心害蛀牙
許多人把優格視為健康點心，尤其有助於腸道健康，不過，優格中的糖分與口腔細菌結合後會產生酸，長期可能侵蝕牙齒琺瑯質。牙醫建議選擇無糖或原味希臘優格，並透過適當食用方式降低對牙齒的影響。
哈芬登郵報報導，曼哈頓牙醫喬納森．里希特（Jonathan Richter）指出，當牙齒周圍環境酸性過高，牙齒琺瑯質表面的礦物質便可能開始流失；反覆接觸酸性物質，長期可能導致琺瑯質脫礦化甚至侵蝕。
布魯克Domino Dental診所負責人霍洛維茲（Lilya Horowitz）則提醒，優格常搭配的配料也可能增加風險，例如燕麥脆片、花生醬、脆食或果醬等，可能黏附在牙齒上，使牙齒暴露於酸性環境的時間延長。
不過，牙醫並非建議完全戒掉優格。2022年一項研究發現，攝取優格與較低的牙周疾病造成牙齒脫落風險有關。專家建議選擇原味或無糖希臘優格，若想增加甜味，可自行加入完整水果；則應避免含糖調味優格、底層水果優格、擠壓式優格及飲用優格。
格林鮑姆表示，乳製優格含有天然鈣、磷酸鹽及酪蛋白，有助保護牙齒琺瑯質；堅果奶製成的優格雖可能添加營養成分，但不含相同的天然蛋白質，而且通常會添加糖分調味。
如果還是想吃優格，甚至是含糖優格，也不用太擔心。牙醫表示，可以採取以下方式，降低對牙齒造成的風險：
•吃完立即吞下，不要讓優格長時間含在口中或反覆漱動。
•吃完後漱口，幫助清除口腔中的殘留物。
•咀嚼無糖口香糖約20分鐘，尤其是含木糖醇的口香糖，可刺激唾液分泌，幫助清除食物、中和酸性物質，並讓鈣和磷酸鹽重新回到牙齒表面。
•吃完約30分鐘後再刷牙，避免在牙齒受到酸性物質影響後立即刷牙。
•定期接受牙齒檢查，及早發現蛀牙等問題。
•蛀牙高風險者使用含氟牙膏，有助於保護牙齒。
•減少頻繁接觸優格的時間，最好一次搭配正餐食用，不要在數小時內反覆吃優格或慢慢啜飲。
里希特總結，優格對牙齒的影響主要取決於優格種類、含糖量、接觸頻率及食用方式，「重點不是完全避免優格，而是了解哪些種類對牙齒較友善，以及食用習慣如何影響琺瑯質與蛀牙風險。」他強調，優格本身並非牙齒的敵人，但不同種類對牙齒的友善程度並不相同。
因為優格中的糖分會被口腔細菌分解產酸，讓牙齒周圍環境更酸，久了可能使琺瑯質礦物質流失，甚至出現脫礦化與侵蝕。 像燕麥脆片、花生醬、脆食或果醬等配料都可能黏在牙齒上，延長口腔接觸酸性物質的時間，增加牙齒受損機率。 建議選無糖或原味希臘優格，吃完先漱口、咀嚼無糖木糖醇口香糖約20分鐘，並在30分鐘後再刷牙，且盡量隨正餐一次吃完。
精華 FAQ
因為優格中的糖分會被口腔細菌分解產酸，讓牙齒周圍環境更酸，久了可能使琺瑯質礦物質流失，甚至出現脫礦化與侵蝕。
像燕麥脆片、花生醬、脆食或果醬等配料都可能黏在牙齒上，延長口腔接觸酸性物質的時間，增加牙齒受損機率。
建議選無糖或原味希臘優格，吃完先漱口、咀嚼無糖木糖醇口香糖約20分鐘，並在30分鐘後再刷牙，且盡量隨正餐一次吃完。
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