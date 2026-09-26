血壓過高來點古典樂 研究：15分鐘就有感 但流行音樂不行

最新研究發現，古典樂可能有助穩定血壓，但研究人員說，不能取代藥物。(路透)

最新研究發現，醫院患者透過虛擬實境（VR）頭戴裝置聆聽古典音樂，血壓下降速度比僅接受標準治療的患者更快。

這項在土耳其 進行的試驗，共有130名高血壓 急症患者參與，這類患者血壓極高，但沒有器官受損的跡象。所有人均接受標準降血壓藥物治療，半數另戴上VR裝置，看到的是河流、樹木等寧靜的虛擬場景，背景搭配巴哈、莫札特、德布西、韋瓦第等古典名家的經典樂曲。

結果顯示，治療15分鐘後，接受VR與古典樂輔助治療的患者，血壓比對照組多下降4至5毫米汞柱（mmHg）。

安卡拉健康科學大學（SBU）急診醫學副教授董梅茲（Safa Donmez）表示，急診環境本身可能讓患者感到焦慮與恐懼，而焦慮會引發壓力荷爾蒙，使血管收縮並進一步推升血壓。

不過，輔助治療的效果並不持久。約莫一小時後，兩組患者血壓已大致相同，因此研究人員認為，這種方式較可能有助患者早期穩定，而非長期控制血壓，且只能作為藥物治療的輔助，不能取代用藥。

牛津大學在2015年進行的研究也指出，具有反覆10秒節奏的音樂，與血壓及心率下降呈現相關性，例如貝多芬第九號交響曲慢板、威爾第的《飛吧！思想之翼！》（Va, Pensiero），以及普契尼的《公主徹夜未眠》等，而受試者是否喜歡這些音樂，對結果的影響不大。

研究也發現，相較於古典樂，搖滾和流行音樂對血壓沒有明顯效果，部分曲目甚至可能讓血壓升高。