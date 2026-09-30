提升免疫力 入秋吃8種抗氧化蔬果

南瓜 。（本報資料照片）

入秋後天氣轉涼，許多人常出現關節僵硬、思維遲鈍、免疫力 下降等慢性發炎與換季不適。營養師指出，順應節氣多吃當季抗氧化蔬果，並搭配良好作息，有助維持身體正常的發炎調節與免疫功能。

9月正值季節轉換，不妨把以下幾種蔬果加入日常菜單輪替，它們共同的特色是富含膳食纖維、抗氧化物與不同植化素。

1.蘋果： 蘋果一年四季都很常見，它含有多酚、類黃酮及維生素C等抗氧化成分，膳食纖維中的果膠則具有益生元特性，可以成為腸道菌的營養來源。蘋果多酚集中在果皮，因此清洗乾淨後連皮吃，可以攝取更多植化素與纖維。

2.南瓜（奶油南瓜、德利卡塔南瓜）： 含有大量β-胡蘿蔔素、維生素A與植物固醇，兼具抗氧化、護眼、護心及改善腸道菌群的多重功效。

3.花椰菜與抱子甘藍： 十字花科蔬菜富含蘿蔔硫素、硫代葡萄糖苷、維生素C與K，能促進肝臟排毒代謝、調節發炎反應並保護骨骼。

黑莓。(圖／123RF)

4.黑莓與蔓越莓： 莓果類富含花青素等多酚抗氧化物與膳食纖維，有助於降低心血管慢性病風險，並維持腸道環境平衡。

蔓越莓。(圖／123RF)

5.石榴： 被譽為水果界的紅寶石，高濃度的抗氧化劑與鉀離子有助於調節血壓、維護心血管機能。

6.梨子： 提供充足的水溶性纖維與維生素C，所含的微量元素銅與硼，還能輔助預防體內鈣質流失。

7.無花果： 高纖低負擔，有助於穩定飯後血糖、預防換季便秘，所含的鉀離子亦能輔助血壓管理。

8.甜菜根： 特有的「甜菜鹼」具備優異抗發炎特性，加上葉酸、錳和鉀，能促進鈣質吸收與代謝。