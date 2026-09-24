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愈想睡愈清醒 白天累翻晚上睡不著 醫師揭失眠關鍵：大腦「過度清醒」

記者翁唯真／台北即時報導
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專家指出，部分失眠與「過度清醒」（hyperarousal）有關，白天負責維持警...
專家指出，部分失眠與「過度清醒」（hyperarousal）有關，白天負責維持警覺、處理壓力的系統到了晚上仍未關機，可能讓身體想睡，腦袋卻持續運轉，形成愈想睡愈清醒的惡性循環。（123RF）

明明白天已累翻，晚上躺下卻還是睡不著，不少失眠患者都有類似困擾，甚至有人半夜兩、三點醒來後，腦袋立刻「開機」，怎麼樣都睡不回去。專家指出，部分失眠與「過度清醒」（hyperarousal）有關，白天負責維持警覺、處理壓力的系統到了晚上仍未關機，可能讓身體想睡，腦袋卻持續運轉，形成愈想睡愈清醒的惡性循環。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，人的大腦中有一套維持清醒的系統，其中「食慾素」是一種重要的神經訊號，主要由下視丘產生，白天可協助維持警覺、注意力及對外界刺激的反應，到了夜間則應隨著睡眠需求增加而降低活性。若長期處於壓力、作息不規律、夜間接觸大量光線或咖啡因攝取過晚等情況，可能讓大腦持續處於高警覺狀態，增加入睡或維持睡眠的困難。

張家銘指出，傳統安眠藥部分是透過γ-胺基丁酸（GABA）系統增加大腦抑制訊號，協助患者入睡及延長睡眠時間；而近年失眠治療則出現不同作用機轉的藥物，雙重食慾素受體拮抗劑（DORA）便是其中一類，透過阻斷食慾素受體，降低維持清醒的訊號，讓人體原有的睡眠系統較容易發揮作用。

張家銘提醒，睡眠品質不能只看「睡了幾個小時」，也要觀察隔天的身體及精神狀態。部分失眠患者雖然實際睡眠時間不算太短，隔天仍可能出現腦霧、注意力下降、記憶力變差、容易疲倦或情緒波動等情況，因此治療失眠除了改善入睡時間，也應將白天功能恢復列為重要目標。

張家銘說，失眠通常不是突然發生，常是生活型態長期累積的結果，例如工作壓力增加、晚上持續使用手機或處理工作、早晨缺乏日照、運動量減少，及下午或晚間攝取咖啡因等，都可能影響生理時鐘與睡眠。

因此，若近期開始出現睡不好情況，可以先檢視起床時間是否固定、白天是否有足夠日照、下午後是否仍飲用咖啡或茶飲、睡前是否持續處理高度刺激的工作，也要留意是否有打鼾、喘醒、夜間頻繁醒來、腿部不適或長期壓力等問題。

精華 FAQ

  • 部分失眠與大腦「過度清醒」有關，負責警覺與壓力反應的系統夜間未關機，身體雖累，腦袋仍持續運轉，因而形成入睡困難與反覆醒來的惡性循環。

  • 食慾素由下視丘產生，主要維持白天警覺與注意力；若夜間仍過度活化，就會難以入睡。DORA 透過阻斷食慾素受體，降低清醒訊號，讓睡眠系統更容易發揮作用。

  • 可先確認起床時間是否固定、白天日照是否足夠、下午後是否仍喝咖啡或茶、睡前是否還在處理高刺激工作；也要留意打鼾、喘醒、夜醒、腿部不適與長期壓力。

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