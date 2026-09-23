我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋分到了心情也「入秋」？ 提不起勁、想睡又煩躁 中醫教5招解秋愁

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

中秋烤肉改用電烤盤比較健康？ 營養師示警：烤到焦黑仍有害

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中秋連假將至，不少民眾已開始準備烤肉食材，近年因應住家環境限制，許多人改用電烤盤...
中秋連假將至，不少民眾已開始準備烤肉食材，近年因應住家環境限制，許多人改用電烤盤、烤箱等方式取代傳統炭火，不過營養師提醒，改變烹調方式並不代表烤肉就能完全「健康化」。（123RF）

中秋連假將至，不少民眾已開始準備烤肉食材，近年因應住家環境限制，許多人改用電烤盤、烤箱等方式取代傳統炭火，不過營養師提醒，改變烹調方式並不代表烤肉就能完全「健康化」，即使不用炭火，只要食物烤到焦黑，仍可能產生不利健康的物質，真正的健康關鍵仍在食材選擇、烹調程度及攝取頻率與份量。

千禧之愛健康基金會營養師蔡佳君表示，從烹調方式來看，炭火燒烤容易產生較多有害物質，若改用烤盤、烤箱等方式，少了炭火直接燃燒，相關物質及油煙暴露相對可能降低，但並非完全沒有風險。尤其食物若長時間以高溫烹調，甚至烤到焦黑，即使不是使用炭火，仍可能產生有害物質，因此民眾不要以為換成電烤盤，就可以放心將食物烤得焦香。

蔡佳君說，烤肉除了注意烹調方式，也要留意「吃什麼」。不少家庭準備烤肉時，容易以肉類或是加工食品為主，但若整餐幾乎都是肉類，容易造成飲食失衡。

她建議民眾可在肉類之間穿插蔬菜一起烤，像彩椒、玉米筍、杏鮑菇等都適合搭配肉類一起料理，不僅增加食物種類，也能讓整餐更加均衡；也可以準備生菜包肉，在享受烤肉的同時增加蔬菜攝取，並降低整體肉類攝取量。

至於烤肉醬，蔡佳君表示，中秋烤肉難免會使用烤肉醬，不需要完全禁止，但調味可以盡量簡單，利用蔥、薑、蒜等天然辛香料增加風味，部分取代大量烤肉醬。肉品、魚肉也可以搭配檸檬汁、優格等方式增加風味。

蔡佳君說，民眾若喜歡先將肉品醃過再烤，也不必為了追求健康而完全不醃，重點是避免過度烹調，尤其不要讓食物烤到焦黑；可以烤熟後再淋優格、淋檸檬汁屬於所謂天然風味的東西，若有這個步驟，原先前面在塗烤肉醬或者是醃肉的醬料的比例相對就可以降低。

另外，中秋烤肉常出現「一烤就是好幾天」的情況，蔡佳君提醒，過節只要掌握食材搭配、烹調方式及份量，通常不需要過度擔心；但如果因為中秋節準備大量食材，連續一周天天吃烤肉，攝取頻率與總量增加，對身體的負擔自然也會提高。因此「次數和量」才是飲食管理的重要關鍵。

精華 FAQ

  • 相較炭火燒烤，電烤盤或烤箱可減少直接燃燒產生的煙霧與部分有害物質，但並不代表完全健康。若食物長時間高溫烤到焦黑，仍可能生成不利健康的物質。

  • 建議在肉類之間穿插彩椒、玉米筍、杏鮑菇等蔬菜，或用生菜包肉增加蔬菜攝取。這樣不僅能讓餐點種類更多元，也能降低整體肉類比例，讓飲食更均衡。

  • 烤肉醬不必完全禁止，但可盡量簡單，搭配蔥、薑、蒜等天然辛香料，或用檸檬汁、優格增添風味。重點是避免過度烹調、不要烤焦，並降低醬料使用比例。

上一則

秋分到了心情也「入秋」？ 提不起勁、想睡又煩躁 中醫教5招解秋愁

下一則

中秋節大吃大喝 牙醫揭3大護牙策略 避免讓牙齒一直「泡在酸水裡」

延伸閱讀

中秋節烤肉美食健康不失守 營養師給建議

中秋節烤肉美食健康不失守 營養師給建議
秋節烤肉趣 營養師建議備餐3環節貼心長者

秋節烤肉趣 營養師建議備餐3環節貼心長者
天涼羊肉爐開鍋 營養師揭羊肉3大營養價值 喝湯、吸骨髓恐踩健康地雷

天涼羊肉爐開鍋 營養師揭羊肉3大營養價值 喝湯、吸骨髓恐踩健康地雷
烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康

烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康

熱門新聞

腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

2026-09-16 04:39
膽固醇高，就是油吃多了？不吃肉、少吃蛋黃，甚至長期吃素，就一定不會有高血脂？很多人其實從一開始就想錯了。（圖／123RF）

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

2026-09-15 09:35
一項分析約184萬名女性醫療紀錄的研究顯示，在從未吸菸女性中，華裔女性的肺癌調整後患病率比約為非西班牙裔白人女性的3.36倍。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

2026-09-22 09:35
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

2026-09-17 05:35
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物。食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ArtHouse Studio）

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

2026-09-22 20:22
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

2026-09-17 14:18

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗