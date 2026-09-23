秋分到了心情也「入秋」？ 提不起勁、想睡又煩躁 中醫教5招解秋愁

許多人進入秋天後，不只身體容易感覺乾燥、疲倦，連心情似乎也變得比較低落，甚至出現「什麼事情都不太想做」的情況。（AI生成）

9月23日是24節氣中的秋分，白天與夜晚的時間逐漸接近，天氣開始慢慢轉涼。許多人進入秋天後，不只身體容易感覺乾燥、疲倦，連心情似乎也變得比較低落，有些人甚至會出現提不起勁、容易煩躁、想睡、注意力下降，甚至莫名覺得「什麼事情都不太想做」的情況。

頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，中醫講究「順應四時」，秋季是一個由盛轉收的季節，生活節奏與情緒狀態也可能跟著季節變化而有所不同。所謂「秋愁」並不是說到了秋天就一定會憂鬱，而是提醒，在季節轉換時，如果作息、活動量、飲食與情緒沒有跟著調整，就可能讓原本的疲勞與負面情緒更加明顯。

宋宛蓁說，秋天最大的特色之一就是「早晚溫差變大」。白天可能還有些炎熱，到了晚上卻明顯轉涼，加上日照時間逐漸縮短，有些人會開始改變生活模式，例如晚上提早待在室內、戶外活動減少、睡眠時間變長，甚至整天都處於比較少活動的狀態。

當生活節奏改變，人的精神狀態也可能受到影響。宋宛蓁說，尤其是原本工作壓力大、睡眠不足、長時間待在室內或平常缺乏運動的人，進入季節交替時，更容易感覺疲倦、沒有精神，情緒也可能跟著變得比較敏感。因此，如果最近常常覺得「心情悶悶的」，不一定代表自己出了什麼問題，也可能是身體正在適應季節變化。

秋分如何養生，宋宛蓁提供5招：

第一招：白天多接觸陽光

宋宛蓁建議，秋天不要因為天氣變涼就整天關在室內。如果工作環境允許，可以利用早晨或午間到戶外走一走，讓自己接觸自然光線，同時活動筋骨。即使只是短時間散步，也比整天坐在辦公室、滑手機或躺在沙發上更好。

尤其對於平常工作繁忙、沒有固定運動習慣的人來說，不需要一開始就安排高強度運動，可以從每天快走、爬樓梯、伸展或散步開始。「動起來」本身就是一種很簡單的情緒調整方式。

第二招：不要因為天氣涼就睡到太晚

秋天容易讓人產生「好想睡」的感覺，睡眠並不是愈多愈好，最重要的是建立規律的生活節奏。建議盡量固定睡覺與起床時間，不要因為假日就睡到中午，也不要晚上熬夜、隔天再靠補眠彌補。

如果晚上睡不好，也不要一直躺在床上滑手機。睡前可以讓環境安靜下來，減少刺激，建立固定的睡前儀式，例如泡溫水澡、伸展、閱讀或聽輕音樂，幫助身體慢慢進入休息狀態。

第三招：秋天吃東西不要只追求「補」

進入秋季後，很多人開始進補，宋宛蓁提醒，養生不等於一直吃補品。秋天飲食可以掌握「清淡、均衡、適量」的原則，蔬菜、水果、蛋白質與全穀類都要攝取，水分也不能少。

如果因為天氣變涼，就開始大量吃燒肉、麻辣鍋、炸物或甜食，短時間可能覺得滿足，但吃得過量反而容易增加身體負擔。另外，心情不好時特別容易靠甜食、零食或酒精來紓壓，這也是需要注意的習慣。

第四招：不要把所有事情都悶在心裡

宋宛蓁表示，秋天如果發現自己特別容易煩躁、焦慮或情緒低落，可以嘗試找人聊天。很多時候，心情不好並不是因為發生了多大的事情，而是工作壓力、家庭問題、睡眠不足與長期疲勞累積在一起。與其一個人反覆想，不如找信任的人聊一聊。

宋宛蓁建議，可以利用寫日記、散步、運動、聽音樂等方式，替自己的情緒找到出口。中醫養生強調身心整體的平衡，照顧情緒同樣是養生的一部分。

第五招：秋分養生最重要的 其實是「不要過度」

宋宛蓁說，秋天是一個提醒人慢下來、重新調整生活節奏的季節。因此，養生不用把生活搞得非常複雜，也不用每天追求各種昂貴補品。每天固定起床、正常吃飯、適度運動、接觸陽光、晚上少熬夜，再留一點時間讓自己放鬆，反而是最實際的方法。

宋宛蓁說，如果只是偶爾覺得情緒低落，可以先從生活習慣開始調整；但如果持續出現明顯的情緒低落、失眠、食慾改變、對原本喜歡的事情失去興趣，甚至已經影響到工作、人際關係與日常生活，就不要單純認為是「秋天到了所以心情不好」。此時應尋求專業醫療協助，找出真正的原因。