我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超級食物」騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

川習會在即 學者：4個月來 川普政府處理台灣問題較謹慎

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒...
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物。食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ArtHouse Studio）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：超級食物其實是行銷術語，沒有官方科學定義。
  • 重點二：單一食物難改變健康，關鍵在整體飲食模式。
  • 重點三：多吃低加工蔬果蛋白與健康脂肪，較能長期受益。

走進超市或瀏覽社群平台，很會看到很多被冠上「超級」的食物，藍莓被說能保護腦部、薑黃能對抗發炎、羽衣甘藍預防心臟病，但專家說「超級食物」只是一個行銷術語，這樣說過度簡化營養概念，暗示某種食物本身就有非凡的健康益處，不是被稱為「超級」的食物才有營養價值，最健康的食物就是單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪。

今日美國（USA Today）報導，很多被冠上超級食物的食物真的很有營養，但問題在於傳達任何一種超級食物都能徹底改變健康，或彌補其他飲食不足。註冊營養師梅瑟（Jen Messer）說，超級食物只是一個行銷術語，用來形容被認為很健康的食物，並沒有官方的法規管制或真正的科學定義。

由於「超級食物」並非科學或植物學分類，因此並沒有官方的營養標準來界定食物是否符合這個頭銜，但這個詞仍然很流行，因為它提供消費者一個簡單好記的方式來識別很營養的食物。運動營養指導資源The Sports Nutrition Playbook的註冊營養師古德森（Amy Goodson）說，「超級食物」也能鼓勵人們嘗試更健康的選擇，但也可能過度簡化營養概念，暗示某種食物本身就有非凡的健康益處。

古德森說，許多被稱為超級食物的食物確實含有強大營養益處，但它們的營養價值並非一個行銷術語或單一抗氧化劑，而是如何為整體飲食做出貢獻。

並非被稱為超級食物的食物才有營養價值。梅瑟說，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物；古德森說，對長期健康有益的食物往往加工程度較低。

梅瑟說，一些很重要的營養成分包括維生素、礦物質和天然植物化合物，即抗氧化劑。古德森建議可以考慮藍莓、草莓、覆盆子和黑莓等莓果，菠菜、羽衣甘藍和芥藍等綠葉蔬菜，雞蛋、雞肉、豆類和富含脂肪的魚類等精瘦蛋白質來源，還有杏仁、核桃和開心果等堅果，梅瑟說這些營養豐富的食物也富含膳食纖維。

古德森說，來自堅果、種子、魚類、酪梨和橄欖油的健康脂肪也很重要，因為它們能取代富含飽和脂肪的食物，進而促進心血管健康，富含蛋白質的食物如魚、蛋、家禽、乳製品和豆類也同樣有益，因為它們提供肌肉修復和生長、免疫功能及其他重要生理過程需要的養分。

古德森說，沒有一種食物能滿足所有需求，最佳營養取決於日復一日的整體飲食模式，在飲食中加入更多營養食物的實用方法之一是把餐盤的一半裝滿蔬果，然後添加優質蛋白質來源、富含膳食纖維的碳水化合物和適量的健康脂肪。

簡單的食物替換也很重要，梅瑟建議選擇全穀物而非精緻穀物，以魚、豆類或其他蛋白質來源取代加工肉品，以植物脂肪代替高飽和脂肪，例如吐司塗醬時，用花生醬代替奶油。

梅瑟建議，一次做一個改變也很重要，因為能持之以恆的小改變比一夕之間徹底改變飲食習慣來得更容易堅持。

梅瑟說，沒有什麼單一來源就能帶來健康的超級食物，營養的飲食需要靠持之以恆的習慣、多樣攝取，並形成一個既實際、美味又易於長期堅持的整體模式。

精華 FAQ

  • 因為它沒有官方法規或科學標準，容易把營養價值過度簡化，讓人誤以為某種食物能單獨帶來非凡健康效果。

  • 這些食物確實營養豐富，但重點不在「超級」標籤，而在它們如何融入整體飲食，不能拿來取代均衡與多樣攝取。

  • 可優先選擇全穀、蔬果、豆類、魚類與堅果，少吃加工肉和高飽和脂肪食物，並一次只做一個可持續的小改變。

藍莓

上一則

中秋節烤肉美食健康不失守 營養師給建議

延伸閱讀

五種飲品「抗氧化物」比綠茶更多 咖啡也在名單中

五種飲品「抗氧化物」比綠茶更多 咖啡也在名單中
65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做

65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做
青蔥吃完別丟蔥白 簡單培育能吃好幾個月

青蔥吃完別丟蔥白 簡單培育能吃好幾個月
叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

熱門新聞

腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

2026-09-16 04:39
膽固醇高，就是油吃多了？不吃肉、少吃蛋黃，甚至長期吃素，就一定不會有高血脂？很多人其實從一開始就想錯了。（圖／123RF）

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

2026-09-15 09:35
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

2026-09-17 05:35
一項分析約184萬名女性醫療紀錄的研究顯示，在從未吸菸女性中，華裔女性的肺癌調整後患病率比約為非西班牙裔白人女性的3.36倍。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

2026-09-22 09:35
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

2026-09-17 14:18
光田綜合醫院江友馨醫師透過手術清除感染、發炎組織。（圖／光田醫院提供）

7歲男童高燒5天肺部如「爛蘋果」 開刀驚見肺部壞死

2026-09-16 00:10

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出

章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...

中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...