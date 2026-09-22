我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告：紐約州42%公校飲用水含鉛超標

華府最新權力暗號 5萬美元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生福利部台中醫院營養師劉上慈提醒，中秋烤肉應搭配蔬菜採「先菜後肉」原則，吃月餅...
衛生福利部台中醫院營養師劉上慈提醒，中秋烤肉應搭配蔬菜採「先菜後肉」原則，吃月餅可切塊分食。（台中醫院提供）

中秋節將至，月餅、烤肉與柚子是應景美食，但常讓人節後體重失控或腸胃不適。衛生福利部台中醫院今提醒民眾，歡慶佳節時應注意飲食均衡與食量控制，烤肉搭配蔬菜採「先菜後肉」原則。吃月餅可切塊分食，品嘗柚子則需注意用量與用藥安全，才能過個健康無負擔的中秋節。

台中醫院營養師劉上慈建議，烤肉時可遵循「菜、肉、澱粉」的進食順序，先吃青椒、香菇等蔬菜墊胃，再攝取優質蛋白質，最後吃澱粉，有助穩定血糖並防過量。厚肉或帶骨肉可先微波或汆燙半熟再烤，以縮短高溫炭烤時間，減少致癌物生成。沾醬則宜以檸檬汁、柚子汁等自製清爽醬汁，或將市售醬料稀釋使用，避開高鈉陷阱。

面對高熱量的月餅，劉上慈建議切塊分食和採取飲食代換策略，建議將月餅切成4至8等份與親友共享，單次吃半顆或四分之一顆，並安排在白天食用，以利消耗熱量。另外，吃月餅當天，正餐澱粉應適度減半，蛋白質則選擇低脂的海鮮或雞胸肉，搭配飲品宜選無糖烏龍茶或青茶，利用茶多酚幫助消化，避免含糖飲料疊加熱量。

至於柚子，台中醫院藥劑科藥師陳德鉦提醒，柚子含有「呋喃香豆素」，會抑制肝臟代謝酵素作用，使體內藥物濃度升高而增加副作用風險。常見受影響藥物包含降血壓藥、降血脂藥、抗凝血藥及免疫抑制劑等，且因抑制效果可達兩三天，單純錯開服藥時間無法避免交互作用。建議長期服藥的慢性病患要特別當心，建議避免併用或僅淺嚐一兩瓣即可。

另坊間許多標榜有降血脂效果的降脂膠囊健康食品，以及中藥中以紅麴萃取的降脂膠囊，中醫科鄭惟仁醫師也提醒，這些中藥成分食品或藥品與西藥降血脂藥物成分高度相似，所以服用時也應嚴格限制柚子攝取量。

鄭惟仁說，其實柚子是高纖維水果，不但可以有效改善口臭還可促進腸胃消化，對於腸胃功能相對差者只要減量使用，依舊可以安全健康過中秋。

衛生福利部台中醫院中醫師鄭惟仁（右二）、藥師陳德鉦（ 左二）提醒使用降血壓或降血...
衛生福利部台中醫院中醫師鄭惟仁（右二）、藥師陳德鉦（ 左二）提醒使用降血壓或降血脂等相關藥物的民眾，應避免柚子跟藥物同時使用。（台中醫院提供）

精華 FAQ

  • 營養師建議依「菜、肉、澱粉」順序進食，先吃青椒、香菇等蔬菜墊胃，再吃蛋白質，最後吃澱粉，可幫助穩定血糖並避免吃過量。

  • 月餅可切成4至8等份與親友共享，單次吃半顆或四分之一顆，並盡量安排在白天食用；當天正餐澱粉也應減半，搭配低脂蛋白與無糖茶飲。

  • 長期服用降血壓、降血脂、抗凝血藥或免疫抑制劑的人要特別注意，因柚子中的呋喃香豆素會抑制代謝酵素，使藥物濃度升高，單純錯開時間也無法完全避免。

中秋

上一則

中秋連假報復性熬夜補眠 醫：罪惡感導致焦慮 反而更累

延伸閱讀

中秋控糖不掃興 營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉

中秋控糖不掃興 營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉
中醫師教中秋食養「順時而吃」 營養師搭配1人分量烤肉組

中醫師教中秋食養「順時而吃」 營養師搭配1人分量烤肉組
秋節烤肉趣 營養師建議備餐3環節貼心長者

秋節烤肉趣 營養師建議備餐3環節貼心長者
蛋黃酥熱量超高 吃1顆散步70分鐘 糖尿病、心血管病友恐數值飆升

蛋黃酥熱量超高 吃1顆散步70分鐘 糖尿病、心血管病友恐數值飆升

熱門新聞

膽固醇高，就是油吃多了？不吃肉、少吃蛋黃，甚至長期吃素，就一定不會有高血脂？很多人其實從一開始就想錯了。（圖／123RF）

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

2026-09-15 09:35
一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區提供）

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

2026-09-14 05:03
腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

2026-09-16 04:39
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

2026-09-17 05:35
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

2026-09-17 14:18
光田綜合醫院江友馨醫師透過手術清除感染、發炎組織。（圖／光田醫院提供）

7歲男童高燒5天肺部如「爛蘋果」 開刀驚見肺部壞死

2026-09-16 00:10

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠