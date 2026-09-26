高鹽、高糖、高油…消化1顆蛋黃酥熱量 須散步70分鐘

吃一顆蛋黃酥，小心血糖、膽固醇飆升，對糖尿病、心血管疾病患者負擔大。（本報系資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一顆蛋黃酥熱量約250-300大卡，屬高鹽高糖高油糕點。

一顆蛋黃酥熱量約250-300大卡，屬高鹽高糖高油糕點。 重點二： 高GI與飽和脂肪會使血糖、膽固醇上升，增加心血管風險。

高GI與飽和脂肪會使血糖、膽固醇上升，增加心血管風險。 重點三：建議分食、主食代換並規律運動，每周累積150分鐘。

中秋節才過，不少應景的月餅、糕點下肚，小心血糖 、膽固醇飆升。一顆蛋黃酥熱量高達250-300大卡，屬於高鹽、高糖、高油的糕點，吃一顆要散步70分鐘才能消耗，尤其對糖尿病 、心血管疾病 患者負擔大，恐增加急性心肌梗塞或中風風險。

台灣振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇表示，中秋糕餅口感酥脆、綿密，都是由大量澱粉、糖分與油脂高溫烘烤而成，屬於高升糖指數（High GI）食物，會使體內血糖飆升，胰臟分泌大量胰島素，若長期在高濃度狀態，會產生胰島素阻抗，讓頸部、腋下或鼠蹊部出現「黑色棘皮症」的黑色素沉澱，造成胰島素敏感度變差，糖尿病惡化。

膽固醇過量也會增加心血管負擔。製作糕點的奶油或豬油，皆屬於飽和脂肪，攝取過量會使壞膽固醇升高，造成血管慢性發炎與硬化，誘發心血管疾病。陳瀅宇提醒，無論血糖或膽固醇超標，在初期通常無明顯症狀，病友往往在毫無防備下，發生急性心肌梗塞或中風。

陳瀅宇說，蛋黃酥單顆熱量約250-300大卡，光是蛋黃熱量就有70-80大卡，且鹹蛋黃為醃製食品，鹽分與膽固醇極高，吃一顆需散步至少70分鐘。廣式月餅一顆熱量達171大卡，吃一顆需走路60分鐘才能消耗。若為麻糬內餡糕點，容易引發胃食道逆流。綠豆椪單顆熱量約250-300大卡，滷肉餡多使用豬肥肉，膽固醇偏高。鳳梨酥單顆熱量高達200-250大卡，需散步60分鐘以上才能消耗。

陳瀅宇建議，可採總量管制與主食代換策略，一碗飯熱量約200-300大卡，吃一顆蛋黃酥就正餐少吃一碗飯；糕點與親友分食，並搭配高纖食物，讓血糖較為平緩；養成規律運動習慣，每周至少累積150分鐘「中等強度有氧運動」，如快走、游泳、騎單車等，每次持續30分鐘，且避免飯後久坐引發胃食道逆流。