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天涼羊肉爐開鍋 營養師揭羊肉3大營養價值 喝湯、吸骨髓恐踩健康地雷

記者廖靜清／台北即時報導
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台灣人有「冬令進補」的傳統習俗，羊肉爐是熱門首選，營養師提醒多搭配蔬菜食用。（聯...
台灣人有「冬令進補」的傳統習俗，羊肉爐是熱門首選，營養師提醒多搭配蔬菜食用。（聯合報系資料照）

台灣天氣轉涼，街頭羊肉爐陸續開張，不少民眾秋冬吃羊肉進補，有助暖身、補元氣。不過，羊肉可不只是冬令進補的食材，更是日常飲食中優質蛋白質、鐵質及鋅的重要來源。桃園長庚醫院營養師陳姿吟指出，羊肉的優質蛋白質對維持肌肉、預防營養不良也有幫助，但羊肉爐常見的全酒湯底、骨髓及高油脂食材，要留意可能成為健康負擔。

陳姿吟表示，羊肉與牛肉、豬肉同屬豆魚蛋肉類，是人體攝取優質蛋白質的重要來源。蛋白質經消化分解為胺基酸後，可供身體修復組織、維持肌肉及正常生理機能。民眾不必等到冬天才吃羊肉，平時也能透過不同肉類交替攝取，讓飲食更加多元。

根據農業部農糧署推廣資料，羊肉是一年四季皆宜的溫補優質紅肉，低脂肪、低熱量、富含優質蛋白質與多種微生素、礦物質等。不過，羊肉屬於紅肉，仍應注意攝取量，選擇脂肪較少的部位，並與魚類、豆類等蛋白質來源輪替。

慢性腎臟病患者若需限制蛋白質，更應依病程及營養師建議調整份量。羊肉怎麼煮才健康？陳姿吟建議，羊肩等較大塊的肉適合燉煮，羊腿等瘦肉則可逆紋切成薄片或細條，以快炒、汆燙方式料理，不僅縮短烹調時間，也能避免肉質過硬，讓長者更容易咀嚼。

至於秋冬最受歡迎的羊肉爐，陳姿吟提醒，部分店家使用大量米酒甚至全酒燉煮，酒精不一定會完全揮發，兒童、孕婦及需要避免飲酒者應特別留意。痛風患者也應避免大量飲酒，並控制肉類攝取量。

此外，羊肉爐湯底經長時間熬煮，可能含有較多油脂、鈉及部分溶出的礦物質。高血脂患者應避免大量攝取油脂及骨髓；腎臟病患者則須依個別病況留意蛋白質、鈉、鉀與磷的攝取，不宜把濃湯當水喝。

陳姿吟強調，吃羊肉不必拘泥於進補形式，選擇瘦肉、搭配蔬菜、少喝濃湯，才能享受羊肉的營養價值，而不讓一鍋熱騰騰的羊肉爐變成身體負擔。

精華 FAQ

  • 羊肉是優質紅肉來源，提供蛋白質、鐵質與鋅，有助維持肌肉、修復組織並預防營養不良。平時也可與牛肉、豬肉輪替攝取，讓飲食更均衡多元。

  • 羊肉爐常見全酒湯底、長時間熬煮的濃湯、骨髓與高油脂配料，可能帶來酒精、鈉、油脂負擔。兒童、孕婦、痛風與高血脂、腎臟病患者都要特別小心。

  • 可選擇羊肩、羊腿等較瘦部位，搭配蔬菜並以快炒、汆燙或燉煮料理，少喝濃湯、少碰骨髓。慢性腎臟病與需限蛋白者，還要依醫囑控制份量。

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