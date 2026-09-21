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中秋控糖不掃興 營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉

記者郭政芬／新竹即時報導
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蒜香柚汁海鮮盅以蝦仁、中卷搭配柚子、洋蔥及蒜末拌勻，盛入柚子盅享用；柚香蘆薈氣泡...
蒜香柚汁海鮮盅以蝦仁、中卷搭配柚子、洋蔥及蒜末拌勻，盛入柚子盅享用；柚香蘆薈氣泡飲則以柚子果肉、蘆薈粒搭配無糖氣泡水，清爽又少負擔。（記者郭政芬／攝影）

中秋節月餅、柚子、烤肉不可少，但對糖尿病友而言，若未注意食物種類與分量，容易攝取過多熱量、糖分、鈉及油脂。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚提醒，糖尿病友並非不能享受中秋美食，掌握「月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉」3大原則，也能兼顧美味與血糖控制。

黃家莚指出，月餅屬高糖、高脂點心，1顆100克棗泥月餅約420大卡，相當於1.5碗白飯；55克蛋黃酥約254大卡，接近1碗白飯。因此，月餅可優先選擇小分量、低糖或低油口味，食用時將月餅視為部分主食或點心，減少當餐飯、麵等主食，也可與家人分食，避免熱量及醣類攝取過量。

第二是柚子適量。柚子富含膳食纖維、維生素C及植化素，但吃太多仍可能使血糖快速上升，建議糖尿病友每次約吃2至3瓣，每日不超過6瓣。若有服用降血壓、降血脂藥物，食用前也應先諮詢醫師或藥師。

烤肉則要掌握「先蔬菜、再蛋白質、最後主食」順序，優先選擇蔬菜、菇類、豆製品、海鮮及瘦肉，減少香腸、甜不辣、豬血糕等加工食品及高脂肉品。烤肉醬通常含較高糖分與鈉，建議薄刷即可，也可利用洋蔥、檸檬、蒜頭等天然辛香料調味，飲品則以白開水或無糖茶為主。

黃家莚也分享3道健康版中秋料理，讓民眾在家簡單製作：「水果蒟蒻冰心月餅」：將蒟蒻粉、吉利丁粉加水小火煮至溶解，放涼後倒入月餅模具，加入少量水果丁，冷藏約2小時凝固後脫模即可。

「蒜香柚汁海鮮盅」：蝦仁、中卷汆燙至熟切段，與蒜末、洋蔥絲、柚子果肉及柚子汁拌勻，再盛入挖空的柚子盅即可。「柚香蘆薈氣泡飲」：將柚子果肉剝散，放入杯中加入蘆薈粒，再倒入無糖氣泡水拌勻即可。

中國醫藥大學新竹附設醫院提醒，掌握「月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉」3大原則，...
中國醫藥大學新竹附設醫院提醒，掌握「月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉」3大原則，也能兼顧美味與血糖控制。左為營養師組長黃琳惠，中為營養師黃家莚。左為執行長張宜真。（記者郭政芬／攝影）

精華 FAQ

  • 建議優先選擇小分量、低糖或低油口味，並把月餅視為部分主食或點心，當餐就減少飯、麵等主食，也可和家人分食，避免熱量與醣類一次吃太多。

  • 柚子雖有纖維與維生素C，但吃過量仍可能讓血糖上升，建議每次約吃2至3瓣、每日不超過6瓣；若有服用降血壓或降血脂藥，也應先詢問醫師或藥師。

  • 烤肉宜遵循先蔬菜、再蛋白質、最後主食的順序，並優先選蔬菜、菇類、豆製品、海鮮和瘦肉，少吃香腸、甜不辣、豬血糕等加工品，醬料薄刷即可。

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