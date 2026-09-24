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中秋烤肉怕囤積脂肪 5招避免變胖、血糖飆高

廖靜清
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中秋烤肉不可少，燒烤的熱量隨便就破千卡，導致體重增加，醫師分享聰明吃守則。（圖／...
中秋烤肉不可少，燒烤的熱量隨便就破千卡，導致體重增加，醫師分享聰明吃守則。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中秋烤肉易攝取高熱量與高糖分，恐致體重增加與血糖飆高。
  • 重點二：少吃加工肉與含糖飲料，多選海鮮、蔬菜與原型食物。
  • 重點三：以AHEI、MIND、AMED飲食原則，能減少慢性病累積。

適逢中秋節，月餅、烤肉不可少，不過糕餅甜點吃多了，血糖容易飆高，燒烤的熱量隨便就破千卡，導致體重增加。台灣減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，各式應景美食少不了，掌握「五大烤肉守則」，吃得盡興又不怕代謝失控。

魏士航指出，月餅外皮含有精緻澱粉，豆沙、芋泥等內餡也屬高醣量的澱粉類，血糖很容易快速上升，刺激胰島素分泌過度，並促進發炎反應。而民眾烤肉常選購香腸、培根、米血糕、甜不辣、貢丸等加工食物，再加上含糖飲料，恐加速心血管與神經系統的損害，更快累積慢性疾病。

烤肉時可提高魚類、海鮮比例，取代部分牛、豬等紅肉。（圖／新北漁業處提供）
烤肉時可提高魚類、海鮮比例，取代部分牛、豬等紅肉。（圖／新北漁業處提供）

中秋餐桌上常見的三大「熱量陷阱」，第一是加工肉類，其次是醬料，最後是飲料。魏士航分享「五大烤肉守則」，聰明選材並控制分量，另搭配運動來平衡攝取的熱量，健康過節體重不爆表。

1.多海鮮少紅肉：提高魚類、海鮮比例，取代部分牛、豬等紅肉，並盡量避免香腸、培根、熱狗等加工品。

2.原型食物為主：選擇新鮮的肉類和蔬菜，建議用玉米、地瓜取代白吐司或其他精緻澱粉，避免血糖快速升降。

3.增加蔬菜攝取量：青椒、筊白筍、香菇、櫛瓜等蔬菜串不僅色彩豐富，也富含抗氧化物與纖維，能降低發炎、改善代謝。

4.自製調味醬料：市售烤肉醬往往高糖高鹽，建議用橄欖油加檸檬汁，或蔥、蒜、胡椒、迷迭香等天然辛香料調味取代。

5.聰明選擇飲品：含糖飲料是典型的促發炎來源，可用無糖茶或氣泡水取代汽水或果汁；若有飲酒，採「一杯酒、一杯水」搭配，減輕身體負擔。

除了節慶烤肉，魏士航提醒，日常飲食若遵循「AHEI、MIND、AMED」原則，就能有效減緩慢性病累積、延緩身體老化。所謂AHEI，即強調「多吃健康食物、少碰不健康食物」；MIND則是麥得飲食，強調少加工的植物性食物，限制紅肉與高飽和脂肪；AMED為地中海飲食指數，以蔬果、堅果、豆類、全穀、單元不飽和脂肪酸為主。

一項發表於「Nature Aging」的研究，追蹤超過2400名瑞典長者長達15年後證實，飲食愈健康，累積的慢性病就愈少。特別是AHEI或MIND飲食分數很高的人，長期下來平均少了2種以上慢性病，遵循AMED飲食也可減少約一種慢性病。

相反地，若飲食偏向高油鹽糖、多加工等重口味的高發炎型態，慢性病數量則可能多出兩種。魏士航強調，關鍵在於健康飲食多以富含抗氧化與抗發炎成分的食物為主，能幫身體「滅火」，減緩慢性病出現；高發炎飲食如加工肉類、含糖飲料等，則恰好相反，加快心血管與神經系統的損害。

烤肉時可搭配蔬菜一起烤。 （本報資料照片）
烤肉時可搭配蔬菜一起烤。 （本報資料照片）

精華 FAQ

  • 最常見的是加工肉類、重鹹重甜醬料與含糖飲料，這些食物熱量高、糖分多，容易讓血糖快速上升，也會增加發炎反應與體重負擔。

  • 建議多選海鮮少紅肉、以原型食物為主、增加蔬菜攝取、自製低糖低鹽醬料，並用無糖茶或氣泡水取代含糖飲料，飲酒則要搭配喝水。

  • 這3種飲食型態都強調多吃健康食物、少碰加工與高油鹽糖飲食。研究指出，遵循程度越高，長期累積的慢性病越少，對延緩老化也有幫助。

減重 中秋 血糖

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