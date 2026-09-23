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酪梨不是水果？營養師揭「吃錯恐爆熱量」 這種吃法最容易踩雷

記者廖靜清／台北報導
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營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（圖/123RF）
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（圖/123RF）

酪梨綿密滑順的口感，加上富含「好油」，是不少民眾眼中的健康食材，不論酪梨牛奶、酪梨吐司或生菜沙拉都相當受歡迎。但營養師提醒，酪梨雖然是水果，但從營養分類來看，其實被歸在「油脂與堅果種子類」，吃酪梨等於同時攝取油脂，如果攝取過量，小心健康沒吃到，熱量反而先超標。

台灣台安醫院營養師周婉琪表示，酪梨最大的營養特色就是油脂含量較高，且主要含有單元及多元不飽和脂肪酸，其中包括與橄欖油相似的油酸。以酪梨取代部分奶油、肥肉等富含飽和脂肪的食物，有助於改善整體飲食中的脂肪品質。

酪梨的好處還不只「好油」，周婉琪指出，酪梨同時含有膳食纖維、鉀、維生素E，以及維生素A等營養素。鉀與血壓調節有關，維生素E具有抗氧化作用；膳食纖維則有助維持腸道健康，適量攝取是不錯的食材選擇。

研究發現，每周攝取至少2份酪梨者，與較低的心血管疾病及冠心病風險具有關聯。不過重點並不是「多吃酪梨」，而是用酪梨取代奶油、加工肉品等飽和脂肪較高的食物。

周婉琪提醒，酪梨再健康，也不是吃愈多愈好。酪梨最容易出現的飲食陷阱，就是「忘記它是油脂」，如果正餐已吃下不少肉類、煎炒用油，飯後又把酪梨當水果吃，總脂肪與熱量就可能超標。

例如「酪梨牛奶」，坊間飲品為了增加香甜滑順口感，可能加入全脂牛奶、糖、布丁甚至巧克力醬，原本健康的酪梨立刻變成高熱量飲品。如果真的喜歡喝酪梨牛奶，周婉琪建議改用低脂牛奶，約240毫升搭配2至4湯匙酪梨，且不要額外加糖、布丁或巧克力，可大幅降低熱量負擔。

日常吃法，周婉琪推薦早餐可將酪梨切片搭配少油的酸種麵包，再加番茄、蝦仁及少許檸檬汁，組合成蛋白質、蔬菜與好油兼具的一餐。也可將酪梨切塊加入生菜沙拉，沙拉醬盡量避開凱撒醬、千島醬等高油脂醬料，改用檸檬汁或醋調味。

另外，酪梨含鉀量較高，腎功能不佳、需要限制鉀攝取者，食用前應依個人病況及醫師、營養師建議調整；高血脂或正在控制體重者，則應把酪梨「取代」其他油脂。至於酪梨油，因含不飽和脂肪酸，也可作為植物油選擇之一，但「好油」仍不代表可以無限量使用。

精華 FAQ

  • 因為酪梨的主要營養特色是油脂含量高，且多為單元及多元不飽和脂肪酸，所以在營養分類上更接近油脂與堅果種子類，而不是一般高糖水果。

  • 酪梨含有好油、膳食纖維、鉀、維生素E與維生素A，可幫助改善脂肪品質、維持腸道健康，並與血壓調節、抗氧化及心血管保護有關。

  • 最常見問題是把酪梨當水果大量吃，或做成加入全脂牛奶、糖、布丁的酪梨牛奶，導致熱量過高。建議搭配低脂牛奶、少量酪梨，並以取代其他油脂的方式食用。

心血管疾病 酪梨

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