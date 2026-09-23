我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

膽固醇過高「少碰5類食物」易增加心血管疾病風險

記者王郁婷／輯譯
聽新聞
test
0:00 /0:00
炸雞、薯條、甜甜圈等油炸食品，不僅熱量高，也可能含有反式脂肪。(圖／AI生成)
炸雞、薯條、甜甜圈等油炸食品，不僅熱量高，也可能含有反式脂肪。(圖／AI生成)

膽固醇是常見的健康問題，休士頓衛理公會醫院內科暨體重管理專科醫師Eleonora Avenatti指出，膽固醇本身並非「壞東西」，人體需要膽固醇製造細胞及荷爾蒙，但血液中過多的膽固醇，可能讓血管內逐漸形成斑塊，增加心血管疾病風險。

若膽固醇數值偏高，除了遵循醫師建議治療，調整飲食也是重要的一環。專家提醒，高膽固醇者尤其要留意以下5類食物。

全脂乳製品

全脂牛奶、全脂優格、起司等含較多飽和脂肪，可能使低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）升高。費城註冊營養師Beth Auguste表示，飽和脂肪可能降低肝臟清除LDL膽固醇的能力，使血液中的壞膽固醇較難被代謝。

不過，乳製品仍含有鈣、鎂及維生素D等營養素，可選擇低脂或脫脂乳製品。若擔心低脂乳製品不夠有飽足感，也可搭配杏仁、奇亞籽等含不飽和脂肪的食物。

全脂牛奶的飽和脂肪可能降低肝臟清除LDL膽固醇的能力，但並非完全不能喝。(本報資...
全脂牛奶的飽和脂肪可能降低肝臟清除LDL膽固醇的能力，但並非完全不能喝。(本報資料照片)

紅肉

牛肉、豬肉、羊肉等紅肉通常含有較多飽和脂肪，高膽固醇者應控制攝取量，並非完全不能吃。Auguste建議，不妨把肉類從餐盤的「主角」變成配角，以豆類、扁豆、鷹嘴豆、藜麥等食物補充蛋白質、鐵及膳食纖維，也有助於降低飽和脂肪攝取。

帶皮肉類

雞皮、鴨皮、豬皮等肉類外皮，同樣含有較多飽和脂肪。營養師Michelle Routhenstein建議，可選擇去皮禽肉、魚類、豆類及豆腐等蛋白質來源，不僅飽和脂肪較低，也能提供維持肌肉所需的營養。購買絞肉時，也應留意是否為去皮、較瘦的肉品。

醫師指出，帶皮肉類含有較多飽和脂肪，高膽固醇者應控制攝取量。(本報資料照片)
醫師指出，帶皮肉類含有較多飽和脂肪，高膽固醇者應控制攝取量。(本報資料照片)

高度加工食品

愈來愈多證據顯示，減少高度加工食品是維持心血管健康的重要策略。香腸、煙燻肉品、洋芋片等高度加工食品，往往同時具有高鹽、高脂肪及低纖維特性，長期大量攝取不利心血管健康。

油炸食品

炸雞、薯條、甜甜圈等油炸食品，不僅熱量高，也可能含有反式脂肪。反式脂肪會提高LDL膽固醇，並增加心臟病風險。購買包裝食品時，可查看成分標示，若出現「部分氫化油」（partially hydrogenated oils），代表可能含有反式脂肪，應盡量避免。

影響膽固醇的因素並不只有吃進多少膽固醇。人體血液中的膽固醇，有相當一部分是由自身合成，個體差異也受到遺傳及身體代謝膽固醇的方式影響。

因此，高膽固醇者不必因為偶爾吃一塊牛排或漢堡就過度焦慮，真正重要的是長期的飲食型態，並搭配規律運動與適當體重管理。「沒有任何一種食物絕對有害，關鍵仍是適量。」Avenatti表示，偶爾一次的飲食選擇，對健康的影響遠小於長期維持的飲食習慣。

精華 FAQ

  • 文章指出，高膽固醇者應少碰全脂乳製品、紅肉、帶皮肉類、高度加工食品與油炸食品，因為這些食物多含較多飽和脂肪、鹽分或反式脂肪，長期攝取不利心血管健康。

  • 全脂乳製品與紅肉都含較多飽和脂肪，可能降低肝臟清除 LDL 膽固醇的能力，讓壞膽固醇更難代謝。若要補充營養，可改選低脂乳製品與豆類蛋白。

  • 專家建議別只看單次飲食，而要重視長期飲食型態，搭配規律運動與適當體重管理。偶爾吃一塊牛排或漢堡不必過度焦慮，關鍵是整體飲食要維持適量與均衡。

膽固醇 心血管疾病 費城

上一則

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

延伸閱讀

攝取蛋白質 別只會吃雞胸肉 豆魚蛋肉奶各有強項

攝取蛋白質 別只會吃雞胸肉 豆魚蛋肉奶各有強項
蛋黃酥熱量超高 吃1顆散步70分鐘 糖尿病、心血管病友恐數值飆升

蛋黃酥熱量超高 吃1顆散步70分鐘 糖尿病、心血管病友恐數值飆升
🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃
吃降血脂藥減2成心血管疾病風險 延長5年壽命

吃降血脂藥減2成心血管疾病風險 延長5年壽命

熱門新聞

腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

2026-09-16 04:39
膽固醇高，就是油吃多了？不吃肉、少吃蛋黃，甚至長期吃素，就一定不會有高血脂？很多人其實從一開始就想錯了。（圖／123RF）

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

2026-09-15 09:35
一項分析約184萬名女性醫療紀錄的研究顯示，在從未吸菸女性中，華裔女性的肺癌調整後患病率比約為非西班牙裔白人女性的3.36倍。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

2026-09-22 09:35
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

2026-09-17 05:35
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物。食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ArtHouse Studio）

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

2026-09-22 20:22
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

2026-09-17 14:18

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案