膽固醇過高「少碰5類食物」易增加心血管疾病風險

炸雞、薯條、甜甜圈等油炸食品，不僅熱量高，也可能含有反式脂肪。(圖／AI生成)

高膽固醇 是常見的健康問題，休士頓衛理公會醫院內科暨體重管理專科醫師Eleonora Avenatti指出，膽固醇本身並非「壞東西」，人體需要膽固醇製造細胞及荷爾蒙，但血液中過多的膽固醇，可能讓血管內逐漸形成斑塊，增加心血管疾病 風險。

若膽固醇數值偏高，除了遵循醫師建議治療，調整飲食也是重要的一環。專家提醒，高膽固醇者尤其要留意以下5類食物。

全脂乳製品

全脂牛奶、全脂優格、起司等含較多飽和脂肪，可能使低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）升高。費城 註冊營養師Beth Auguste表示，飽和脂肪可能降低肝臟清除LDL膽固醇的能力，使血液中的壞膽固醇較難被代謝。

不過，乳製品仍含有鈣、鎂及維生素D等營養素，可選擇低脂或脫脂乳製品。若擔心低脂乳製品不夠有飽足感，也可搭配杏仁、奇亞籽等含不飽和脂肪的食物。

全脂牛奶的飽和脂肪可能降低肝臟清除LDL膽固醇的能力，但並非完全不能喝。(本報資料照片)

紅肉

牛肉、豬肉、羊肉等紅肉通常含有較多飽和脂肪，高膽固醇者應控制攝取量，並非完全不能吃。Auguste建議，不妨把肉類從餐盤的「主角」變成配角，以豆類、扁豆、鷹嘴豆、藜麥等食物補充蛋白質、鐵及膳食纖維，也有助於降低飽和脂肪攝取。

帶皮肉類

雞皮、鴨皮、豬皮等肉類外皮，同樣含有較多飽和脂肪。營養師Michelle Routhenstein建議，可選擇去皮禽肉、魚類、豆類及豆腐等蛋白質來源，不僅飽和脂肪較低，也能提供維持肌肉所需的營養。購買絞肉時，也應留意是否為去皮、較瘦的肉品。

醫師指出，帶皮肉類含有較多飽和脂肪，高膽固醇者應控制攝取量。(本報資料照片)

高度加工食品

愈來愈多證據顯示，減少高度加工食品是維持心血管健康的重要策略。香腸、煙燻肉品、洋芋片等高度加工食品，往往同時具有高鹽、高脂肪及低纖維特性，長期大量攝取不利心血管健康。

油炸食品

炸雞、薯條、甜甜圈等油炸食品，不僅熱量高，也可能含有反式脂肪。反式脂肪會提高LDL膽固醇，並增加心臟病風險。購買包裝食品時，可查看成分標示，若出現「部分氫化油」（partially hydrogenated oils），代表可能含有反式脂肪，應盡量避免。

影響膽固醇的因素並不只有吃進多少膽固醇。人體血液中的膽固醇，有相當一部分是由自身合成，個體差異也受到遺傳及身體代謝膽固醇的方式影響。

因此，高膽固醇者不必因為偶爾吃一塊牛排或漢堡就過度焦慮，真正重要的是長期的飲食型態，並搭配規律運動與適當體重管理。「沒有任何一種食物絕對有害，關鍵仍是適量。」Avenatti表示，偶爾一次的飲食選擇，對健康的影響遠小於長期維持的飲食習慣。