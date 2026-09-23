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每天1杯蔬果汁 抗癌教授持續17年：養生不用滿分

特約記者楊正敏／報導
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蔬果汁示意圖。(圖／AI生成)
蔬果汁示意圖。(圖／AI生成)

「今天早上的蔬果汁是什麼口味呢？」台北醫學大學名譽教授韓柏檉每天早上喝一杯現打蔬果汁，長達17年，這杯獨一無二的蔬果汁就是他推廣的「無框架健康」代表作。

這個不能吃，那個不能喝，現代人想要養生，卻可能成為另一種壓力。東西下肚要有一定順序，還要精算熱量、營養素，一旦沒有做到，便覺得自己不夠自律。韓柏檉認為，養生不該每天像在交作業，也不必逼自己做到滿分；真正有效的方法，是能融入生活，五年、十年後仍可以持續下去。

他解釋，所謂的「無框架健康」並非毫無原則，而是理解方法後，不被形式綁住。與其勉強執行一套100分、幾天後便放棄的計畫，不如先找到60分、80分，卻能天天實踐的方法。養生若違反人性、過於複雜，往往難以長久；做法愈簡單、壓力愈少，才更容易重複去做。

抗癌20年的韓柏檉，不是一開始就懂得養生。生病前，他的早餐和多數人一樣，常吃燒餅油條或吐司夾蛋；生病後才慢慢接觸營養與健康飲食。這段經歷也讓他體會，改變不必一步到位，只要願意開始，就有機會愈做愈順手。從一件做得到的小事開始嘗試，一點一點調整，就能逐步找到適合自己的生活方式。

蔬果汁沒有固定配方，找出自己的健康版本。韓柏檉說，「今天少放一種，明天多加一種」，每個人都可以大膽嘗試各種搭配，就像遊戲和實驗，充滿期待及樂趣。這樣簡單、輕鬆、沒有壓力的方式，才能持續長長久久。

精華 FAQ

  • 他把現打蔬果汁當成「無框架健康」的代表作，認為這種做法簡單、可持續，能融入日常生活，不必把養生變成壓力或功課。

  • 不是完全沒有原則，而是先理解方法，再不被固定形式綁住；與其追求做不到的100分，不如先找到能天天做到的60分、80分。

  • 他建議從一件做得到的小事開始，像蔬果汁可今天少放1種、明天多加1種，邊試邊調整，找到最適合自己且能長久維持的方式。

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