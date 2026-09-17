我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草籽與三葉草種子「混搭」養出健康草坪

聯準會3年來首次升息⋯今日5件事

陳建州急性心梗 血管塞90% 這位專家卻說…太棒了

記者李樹人／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供
陳建州轉往普通病房，還對鏡頭比讚。圖／讀者提供

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

洪惠風說明，急性心肌梗塞像是土石流，當山壁崩塌下來，道路完全不通，物資無法運達後方，後方的居民得不到食物，開始餓死。心肌梗塞時，血管完全堵塞，養分無法傳送到後方，後方心臟的肌肉開始壞死，是一模一樣的道理。

他進一步指出，只塞90%，代表土石流時，道路並未完全阻絕，還有10%的物資運送的過去，後方的居民還不致於彈盡援絕大量死亡。也就是說，當有10%血液還過得去時，心肌壞死的區域就不會那麼大，所以說「血管塞90%，太棒了。」 

「預防土石流，最重要的是做好水土保持。」洪惠風經常以土石流比喻心肌梗塞對心肌帶來的威脅，心血管保養不能只看當下有沒有症狀，而應從日常控制高血壓、高血糖及高血脂做起。研究顯示，約半數心肌梗塞患者發作前沒有明顯警訊，民眾切勿因為沒有胸痛、胸悶，就認為自己沒有風險。

洪惠風也提醒，壞膽固醇（LDL-C）對血管的傷害具累積效應，壞膽固醇濃度愈高、暴露時間愈長，動脈粥狀硬化風險通常愈高，因此不能只看單次健檢數值。心肌梗塞是多年危險因子累積，加上急性誘發因素造成。及早掌握血壓、血糖與膽固醇，戒菸、規律運動並維持充足睡眠，才能降低心血管風險。

精華 FAQ

  • 他在15日突發急性心肌梗塞後，緊急送往台大醫院搶救，接受心導管手術並安裝支架，隔天中午已轉往普通病房，顯示狀況已逐步穩定。

  • 洪惠風強調，這不是指心肌梗塞本身好，而是血管仍有10%血流能通過，代表後方心肌不會完全缺血，壞死範圍通常較小，因此相對不算最嚴重情況。

  • 醫師提醒心肌梗塞多與多年危險因子累積有關，平時要控制高血壓、高血糖與高血脂，注意LDL-C、戒菸、規律運動並維持充足睡眠，才能降低風險。

陳建州

上一則

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

延伸閱讀

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救
陳建州突心肌梗塞送醫裝支架 醫揭「90分鐘黃金搶救期」

陳建州突心肌梗塞送醫裝支架 醫揭「90分鐘黃金搶救期」
「健康沒有延長賽」陳建州還原發病經過 爆最大壞習慣

「健康沒有延長賽」陳建州還原發病經過 爆最大壞習慣
陳建州急性心肌梗塞 血管堵90%「險步大S後塵」范瑋琪嚇哭救回一命

陳建州急性心肌梗塞 血管堵90%「險步大S後塵」范瑋琪嚇哭救回一命

熱門新聞

一名37歲男子頭髮越來越少（左），補充鋅後頭髮長了回來（右）。（澄清醫院中港院區提供）

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

2026-09-14 05:03
許多人擔心一喝水就排尿，代表身體留不住水。 示意圖／AI生成

一喝水就想尿尿 腎臟不好？醫師搖頭：更需注意4情況

2026-09-11 18:33
膽固醇高，就是油吃多了？不吃肉、少吃蛋黃，甚至長期吃素，就一定不會有高血脂？很多人其實從一開始就想錯了。（圖／123RF）

🎙️只吃素也可能膽固醇超標？別再把鍋全部丟給蛋黃

2026-09-15 09:35
腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

2026-09-16 04:39
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

2026-09-17 05:35
運動示意圖。（取自123RF）

少吃多動也沒用？減重5大地雷 熬夜、壓力都上榜

2026-09-11 13:57

超人氣

更多 >
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」