攝護腺癌治療後 疲倦、肌力下降怎麼辦 生活處方有助改善

阻力訓練有助對抗肌肉流失，且介入具成本效益，結合有氧、阻力運動、飲食與支持，生活品質較佳。(圖／AI生成)

攝護腺癌患者接受荷爾蒙治療後，可能面臨疲勞、肌肉流失及骨質下降。最新臨床試驗發現，結合有氧、阻力運動、飲食與行為支持，可減輕疲勞並改善生活品質。

雄性素剝奪治療（androgen deprivation therapy，ADT）是攝護腺癌的重要治療方式，透過降低睪固酮等雄性素濃度或阻斷其作用，達到抑制癌細胞生長的目的。但雄性素也參與肌肉、骨骼、性功能等多項生理作用，因此接受ADT後，可能出現疲勞、肌肉量及肌力下降、骨密度降低、熱潮紅、性功能下降，以及體重和代謝等方面的改變。

這些治療副作用能不能透過生活型態改善？一項刊登在《The Lancet Oncology》（刺胳針腫瘤學期刊）的STAMINA大型隨機臨床試驗提供了新證據。

該研究由英國國家健康與照護研究院（NIHR）資助，在英格蘭15家NHS醫院招募700名接受ADT的攝護腺癌患者，比較優化常規照護與生活型態介入的效果。

STAMINA並非單純建議患者自行增加活動量，而是一套有專業支持的生活型態方案，包括有氧運動、阻力訓練、飲食建議與行為支持，介入長達12個月。

結果顯示，患者對預定運動課程的出席率超過80%。與優化常規照護相比，接受生活型態介入的患者，攝護腺癌相關生活品質較佳，癌症相關疲勞也較輕，改善涵蓋身體、功能、情緒及社交等面向。

研究也進行經濟分析，結果顯示這套介入具有成本效益，增加未來納入常規癌症照護的可行性。

這項研究的重要之處，在於它不是單純觀察愛運動的人是不是比較健康，而是透過隨機臨床試驗直接比較不同照護方式，為生活型態介入改善ADT治療期間的生活品質提供更有力證據。

值得注意的是，研究中的運動不只有氧活動，也納入阻力訓練。

這與ADT的副作用密切相關。降低雄性素可能導致肌肉量與肌力下降，因此對接受ADT的男性而言，運動不只是為了減重。

例如有氧運動有助維持心肺與活動能力，阻力訓練則可幫助維持肌肉量與肌力。

ADT也可能影響骨密度，並增加骨折、糖尿病及部分心血管問題風險。因此，長期接受治療者除了維持活動，也應依個人情況與醫師討論骨骼及代謝健康的追蹤。

運動是輔助 不能取代治療

STAMINA研究還有一個重要前提。研究中的運動經過設計，並有受過訓練的專業人員協助執行。因此，結果不能解讀成患者運動愈激烈，改善效果就愈好。

尤其原本缺乏運動習慣、體力較差、骨骼健康不佳或合併慢性疾病者，開始新的運動計畫前，可先與醫療團隊討論。

更重要的是，運動、飲食及行為支持屬於癌症治療的輔助照護，而不是ADT的替代品，患者不應自行停止或改變治療。

這項700人試驗傳達的關鍵訊息是：癌症照護除了控制腫瘤，也可以積極降低治療對生活造成的負擔。

透過有計畫的運動與生活型態介入，攝護腺癌患者有機會在接受治療的同時，減少疲勞並維持更好的生活品質。