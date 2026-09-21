喝咖啡能降紫外線傷害？ 醫師：綠原酸能抗氧化 可挑淺焙、搭配杏仁奶

營養師提醒，咖啡含綠原酸等多酚，理論上可降低氧化壓力，淺焙熱咖啡較適合，每日喝2至3杯為宜；示意圖。（圖／123RF）

網路上近來流傳「喝咖啡 有助減少紫外線造成的皮膚傷害」的說法，日本 消化內科醫師工藤亞希表示，咖啡雖然無法直接阻擋紫外線，但其中富含的多酚「綠原酸」具有抗氧化作用，理論上可能從體內協助降低氧化壓力；不過，咖啡絕不能取代防曬措施。

工藤亞希指出，咖啡富含多酚類成分綠原酸，具有抗氧化作用，抑制體內產生的活性氧對細胞造成傷害。咖啡是否真的能幫助降低紫外線造成的皮膚傷害，工藤亞希表示，喝咖啡本身並不能直接阻擋紫外線，但可能從體內提供一些保護作用。

紫外線照射皮膚後，體內會產生活性氧，進而增加氧化壓力，長期可能與色斑、暗沉及皺紋等皮膚老化問題有關。而咖啡中的綠原酸具有抗氧化作用，因此被認為可能有助於抑制這類氧化壓力。

此外，細胞研究也曾發現，綠原酸可能抑制黑色素生成，因此在預防色斑及維持皮膚狀態方面具有研究價值。

不過，醫師強調，不能因此認為喝咖啡就能防曬，想降低紫外線對皮膚造成的傷害，仍應以防曬乳、帽子、陽傘及避免長時間曝曬等方式作為主要防護。

此外，如果希望攝取較多綠原酸，則可以留意咖啡的焙煎程度。咖啡中的綠原酸會隨著焙煎程度加深而減少，因此若著重於多酚攝取，可以選擇淺焙咖啡。

在咖啡搭配方面，工藤亞希推薦有美容需求的人，可以嘗試加入杏仁奶或薑。

杏仁奶含有維生素E，而維生素E本身具有抗氧化特性，搭配含有多酚的咖啡，可以增加整體飲食中的抗氧化營養來源。尤其在紫外線較強的季節，可以作為日常飲食搭配之一。此外，薑也被認為具有促進血液循環及讓身體暖和的作用，因此在咖啡中加入少量薑，可能有助於改善寒冷感。

工藤亞希表示，每天飲用兩至三杯咖啡可以作為健康生活習慣的一部分，但仍需注意過量攝取的問題，其中一項需要注意的是咖啡因。

如果攝取過多咖啡因，可能影響睡眠品質，而睡眠不足又可能影響皮膚正常的新陳代謝，反而不利於皮膚狀態。因此，睡前應避免飲用含咖啡因的咖啡；如果想在較晚時間喝咖啡，也可以考慮選擇無咖啡因咖啡。

此外，咖啡具有利尿作用，過量飲用可能增加水分流失，對部分人而言也可能造成腸胃負擔。因此，想靠咖啡維持健康或護膚，重點並不是大量飲用，而是適量、持續地攝取。

營養師表示，咖啡含綠原酸等多酚，理論上可降低氧化壓力。(路透)