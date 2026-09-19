關節反覆發炎 微細動脈栓塞術助減痛

醫師提醒，利用微細動脈栓塞治療類風濕性關節炎，可讓疼痛度減少一半；示意圖。(圖／123RF)

61歲陳女士罹患類風濕性關節炎，長期在風濕免疫科門診接受治療，發炎指數雖已受到控制，但手腕與手指關節仍反覆腫脹、疼痛，而且已出現關節變形與活動受限的情形，必須定期服用止痛藥，後來接受微細動脈栓塞術，術後兩個月手腕腫脹明顯改善，手指關節活動度也隨之改善許多。

類風濕性關節炎是一種慢性自體免疫疾病，免疫系統會攻擊關節滑膜，引起發炎、疼痛與腫脹。全球盛行率約為0.5％至1%，女性患者約為男性的3倍，好發於40至50歲的中年女性，有家族史或吸菸習慣者的風險較高。

台北慈濟醫院放射診斷科醫師張旭超表示，超過九成的類風濕性關節炎患者在疾病過程中會出現手部或手腕症狀，當滑膜長期發炎，會逐漸破壞關節周圍的軟骨與骨骼，除了造成關節腫脹、疼痛及活動受限，嚴重時也可能發生韌帶斷裂及關節變形，例如天鵝頸變形、鈕扣孔變形或拇指呈現Z字形變形。

類風濕性關節炎的治療主要是在風濕免疫科以藥物控制全身免疫的發炎反應，但部分患者仍可能有單一或少數關節持續腫痛的情形，如此，便可接受微細動脈栓塞治療。

張旭超解釋，傳統上，當藥物治療效果不佳或關節破壞嚴重，患者可能需要轉至骨科接受手術，而微細動脈栓塞術是將發炎滑膜周圍異常增生的微血管栓塞，降低局部發炎及疼痛。治療時，醫師會先透過血管攝影確認橈動脈與尺動脈的血流情形，而後注射栓塞藥物，讓血流將藥物帶至手指各個關節，進行血管栓塞。

一般而言，術後隔天關節不適便能有明顯改善，術後兩個月到達改善高峰期，效果可以維持數月至數年，約有六至八成患者的疼痛可降低一半以上，但因為類風濕性關節炎是慢性且進展性的疾病，若病人全身免疫發炎未獲得妥善的控制，局部疼痛與異常血管仍有機會在未來數月到數年間復發，屆時便需要再次治療。

另外，有嚴重周邊血管阻塞、感染性疾病、糖尿病或末梢循環差的患者不能接受此治療，以免造成組織缺血、壞死。

微細動脈栓塞術適用於長期發炎，打針或藥物治療效果不佳的患者，過去多運用在退化性關節炎的止痛上，近年來較常運用在類風濕性關節炎、其他自體免疫相關的發炎性關節炎、痛風性關節炎或拇趾外翻造成的滑囊炎治療上，但均以改善疼痛和活動度為主，不能取代疾病原科別的治療或逆轉關節變形情況。

因此，張旭超強調，若病人在發炎控制良好的情況下，有關節疼痛控制的需求，可以至微細動脈栓塞門診進行評估，但仍然必須配合原科別依醫囑服藥。只有將全身性疾病與局部關節問題同時控制，才能降低症狀復發及關節持續破壞的風險。

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