多吃魚能防中風？「脂肪酸平衡」更重要 醫推薦料理最佳用油

炭烤香魚為旭集的人氣料理之一。(本報資料照片)

想預防腦中風 、心肌梗塞等心血管疾病 ，日常飲食與運動習慣也扮演重要角色。日本血管專科醫師池谷敏郎指出，提升「血管力」不能只簡單認為多吃魚少吃肉或運動愈多愈好，關鍵在於脂肪酸的攝取平衡、穩定動脈粥樣斑塊，以及選擇適合的運動時間，才能有效降低血管負擔。

許多人認為，為了保護血管就應該少吃肉、多吃魚。池谷醫師表示，青背魚確實對血管健康十分重要，例如沙丁魚、鯖魚、竹筴魚等富含EPA，有助改善血管內皮細胞功能，維持血管彈性。若想提高EPA攝取效率，建議選擇新鮮生魚片、能保留魚油的鋁箔烤魚，或是不添加油脂的水煮魚罐頭。

不少高齡長壽者喜歡吃牛排，但醫師提醒，這並不代表吃牛排就是長壽秘訣，更可能只是因為他們即使年紀大，腸胃功能仍然良好，足以消化肉類，因此不宜刻意模仿。

當然，肉類並非不能吃，因為維持血管健康仍需要足夠蛋白質。不過動物性脂肪可能增加肥胖、高膽固醇及腸胃負擔，因此建議選擇脂肪較少的部位。

醫師認為，真正重要的不是「吃肉還是吃魚」，而是脂肪酸的平衡。肉類脂肪富含飽和脂肪酸，攝取過多容易促進動脈硬化；青背魚則富含Omega-3脂肪酸，有助抑制動脈硬化。

此外，沙拉油、玉米油等植物油含有較多Omega-6脂肪酸，現代人普遍攝取過量，也可能增加動脈硬化風險。因此，平時烹調可改用橄欖油，減少Omega-6攝取，同時增加青背魚的食用頻率，提高Omega-3比例。

橄欖油。(圖／123RF)

許多人關心，血管中的動脈粥樣斑塊（Plaque）是否能自然消失。

池谷表示，已形成的斑塊幾乎不可能完全消除，即使服用降膽固醇藥物，也難以完全消失。透過改善生活習慣及適當治療，仍可讓斑塊縮小，並使其表面變得更加堅固，降低破裂機率。

醫師以食物作比喻，剛形成、柔軟的小型斑塊就像「小籠包」，內部充滿膽固醇等脂肪物質，外皮很薄，容易受到刺激而破裂，因此稱為「不穩定斑塊」。相反地，經過控制後的「穩定斑塊」則像外皮厚實的肉包，脂肪含量較少，外層纖維膜較厚，不容易破裂，因此形成血栓的風險也會降低。

醫師表示，要減少斑塊形成，或讓不穩定斑塊轉變為穩定斑塊，關鍵之一就是促進一氧化氮（NO）分泌，NO能保護血管內壁、維持血管正常功能。

此外，青背魚中的EPA，以及藍紋起司所含的LTP（乳三胜肽），都有助提升血管內皮細胞功能。即使已經有斑塊，也不必灰心，只要改善生活習慣，仍有機會降低血栓與心血管疾病風險。

除了飲食，規律運動也是提升血管力的重要方法。

池谷提醒，沒有運動習慣的人，不建議一開始就進行清晨慢跑。因為上午是人體由副交感神經轉為交感神經主導的時段，血管容易收縮、血壓也較高，此時劇烈運動可能增加血管負擔。

相較之下，下午尤其是晚餐後，是較理想的運動時間。建議用餐後先稍作休息，並在餐後30分鐘至1小時內散步約10分鐘，有助加快血糖恢復穩定。

除了散步，池谷也推薦一種簡單的「殭屍體操」。做法是站在原地慢跑，同時雙手像左右擺動、做出「不要、不要」的動作，持續3至4分鐘即可。這項運動在家就能完成，對改善血液循環具有一定幫助。

此外，雖然伸展運動有助促進血流，但若想改善高血壓、糖尿病等慢性疾病，光靠伸展仍不足夠。若身體狀況允許，建議加入慢深蹲等肌力訓練，不僅能鍛鍊下肢肌肉、維持步行能力，也有助促進血管健康與延緩老化。