打胰島素就回不去？ 穩定血糖後有機會停用 改口服藥物

醫師提醒，糖尿病治療應依患者血糖狀況及個別條件調整，必要時適時使用胰島素，有助穩定血糖；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胰島素非終生治療，穩定後可視情況減量或停用。

胰島素非終生治療，穩定後可視情況減量或停用。 重點二： 血糖嚴重超標時，胰島素能快速降低身體負擔。

血糖嚴重超標時，胰島素能快速降低身體負擔。 重點三：糖尿病治療需個別評估，避免長期高血糖併發症。

胰島素是糖尿病 治療的重要工具，但不少患者一聽到要打胰島素，卻心生抗拒，擔心「一打就必須打終生」，對此，台灣台南市立安南醫院新陳代謝科醫師張嘉裕表示，胰島素並非糖尿病治療的最後一步，適時介入反而有助快速穩定血糖 ，後續也可視控制情形調整治療方式。

台南一名54歲翁姓婦人因視力模糊至眼科就醫，後轉介新陳代謝科檢查，發現其糖化血色素HbA1c高達11.4％，餐後血糖更超過300 mg/dL，出現微量蛋白尿；經評估採胰島素救援治療，搭配口服降血糖藥物及基礎型胰島素，半年後大幅改善，空腹血糖也逐漸穩定，同時更在醫師評估下停用胰島素，改以口服藥物持續控制。

另外，也有一名69歲蔡姓婦人罹患糖尿病約8年，長期使用多種口服降血糖藥物，HbA1c仍達9.2％，考量其體型偏瘦、血糖型態及生活習慣等，醫療團隊在原有治療基礎上加入低劑量基礎型胰島素，約一年後其HbA1c降至約7％，空腹血糖也明顯改善。

張嘉裕指出，新診斷糖尿病若血糖已嚴重超標，單靠口服藥物可能需要較長時間才能改善；適時使用胰島素，可協助降低高血糖對身體造成的負擔，待血糖達標並穩定後，部分患者可依病況逐步減量，甚至停用胰島素，並非「一打就回不去」。

他也提到，目前糖尿病治療選擇相當多元，包括口服降血糖藥、腸泌素類藥物及胰島素等，並非所有患者都適合同一種治療方式，仍須依年齡、體型、病程、血糖型態及共病情形個別評估，若血糖長期偏高或使用多種口服藥物仍未達控制目標，應及早與醫師討論治療策略，避免長期高血糖增加腎臟、眼睛、神經及心血管等併發症風險。