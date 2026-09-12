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病毒不會互相排斥…新冠、流感、RSV雙重感染 重症機率高

廖靜清
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醫師提醒，新冠病毒對高齡者、免疫低下及慢性病患者仍具重症威脅。（本報資料照片）
醫師提醒，新冠病毒對高齡者、免疫低下及慢性病患者仍具重症威脅。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新冠已進入Omicron時代，致病力下降但高風險族群仍易重症。
  • 重點二：流感與RSV可與新冠同時流行，甚至接連感染，沒有互相排斥。
  • 重點三：兒童與長者感染後仍有社會及心血管後座力，疫苗與防護不可鬆懈。

新冠疫情仍處流行期，流感也逐步升溫，開學後孩子進入校園、幼兒園、安親班，呼吸道疾病恐再掀一波。醫師表示，新冠進入Omicron時代後，病毒致病力相較疫情初期降低，但對高齡者、免疫低下及慢性病患者仍具重症威脅。

台灣林口長庚醫院副院長邱政洵說，新冠病毒歷經多年演化，即使不斷出現新的次變異株，大致都屬於Omicron後代病毒株，整體致病力已不像Alpha、Delta時期，但「毒性降低不代表沒有風險」，高齡、免疫功能低下或有慢性疾病者感染後，仍較容易發展為重症，因此防疫策略也逐漸從過去全民防堵，轉向「重點保護高風險族群」。

值得觀察的是，新冠流行型態也正在改變。邱政洵指出，過去部分地區一年可能出現冬春及夏季兩波疫情，但近年包括台灣等亞洲地區，夏季疫情高峰愈來愈值得關注。未來若逐漸形成一年一次較明顯的大波流行，疫苗接種時程是否需要配合疫情季節重新調整，值得持續監測後討論。

不只新冠，流感也正在升溫，邱政洵提醒。隨著學生陸續開學，校園與家庭內病毒傳播風險也可能增加。雖然防疫已不必回到疫情期間人人高度緊張的狀態，但高風險族群仍應依建議接種疫苗。出現發燒、咳嗽等症狀應在家休息，前往人潮密集或通風不佳場所可佩戴口罩。

另外，新冠、流感、呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus，RSV）等呼吸道病毒並不會「互相排斥」，可能接連感染，且這類病毒無終身免疫，重複感染的機率很高。邱政洵說，民眾常以為一種呼吸道病毒大流行時，另一種就會減少，實際上「病毒沒有互相排斥」，新冠、流感及RSV可能在社區同時存在，甚至接連感染。

以新冠而言，現在兒童發生腦炎、多系統發炎症候群（MIS-C）等嚴重併發症，已不像疫情早期常見，但仍可能出現高燒、劇烈咳嗽、食欲下降，甚至需要急診或住院。邱政洵說，即使沒有演變成重症，孩子生病後父母必須請假照顧，同樣會衝擊家庭與工作，「這就是呼吸道感染帶來的社會影響」，不能只用死亡率或重症率衡量疾病負擔。

此外，高齡者與心血管疾病患者更不能輕忽感染後的「後座力」。邱政洵表示，包括流感、新冠等呼吸道病毒感染，都可能使身體進入較強烈的發炎狀態，即使沒有引發嚴重肺炎，感染後仍可能增加心血管併發症風險。

精華 FAQ

  • 因為病毒雖然整體致病力較Alpha、Delta時期降低，但高齡者、免疫低下者與慢性病患者感染後，仍較容易發展為重症，因此風險並未消失。

  • 醫師指出，這些呼吸道病毒可能在社區同時存在，也可能接連感染同一個人，而且都沒有終身免疫，所以不會因為一種流行，另一種就自然消失。

  • 即使未演變成重症，孩子生病仍會讓家長請假照顧，影響家庭與工作；對長者和心血管疾病患者來說，感染後的發炎反應也可能增加心血管併發症風險。

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