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頭痛別只靠止痛藥 寫日記助診斷 超過這些天數須快就醫

江婉儀
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醫師提醒，偏頭痛常見搏動性疼痛，日常活動可能使症狀加劇，部分患者還會伴隨噁心、嘔...
醫師提醒，偏頭痛常見搏動性疼痛，日常活動可能使症狀加劇，部分患者還會伴隨噁心、嘔吐、畏光或怕吵等情形；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，反覆頭痛別只靠止痛藥，應透過頭痛日記掌握發作型態，若符合每月15天以上且持續3個月，需評估慢性偏頭痛並考慮預防治療。

一名從事業務經理的李小姐，因長期奔波於客戶拜訪、業績會議與簡報提案之間。近幾個月頭痛愈來愈頻繁，痛起來像脈搏一樣一跳一跳，還伴隨噁心、想吐、怕光及怕吵。醫生提醒，若頭痛頻繁發生，應進一步記錄頭痛天數及症狀，不宜只靠止痛藥反覆壓制。

天成醫療體系神經內科醫師劉奕忠表示，偏頭痛常見搏動性疼痛，日常活動可能使症狀加劇，部分患者還會伴隨噁心、嘔吐、畏光或怕吵等情形。

劉奕忠指出，若至少持續3個月、每月頭痛達15天以上，且其中有相當比例符合偏頭痛特徵，就需要評估是否為慢性偏頭痛。除了頭痛型態與發作頻率，醫師也會了解患者的用藥情形、生活作息及相關病史，必要時安排影像檢查，以排除其他腦部病灶。

許多人以為肉毒桿菌素只用於醫美除皺，其實特定A型肉毒桿菌素藥品，也可作為成人慢性偏頭痛的頭痛預防性治療選項。這類治療的目的並非立即解除當次頭痛，而是依照標準療程，於頭頸部特定位置進行注射，以降低後續頭痛發作的影響。

劉奕忠提醒，偏頭痛治療與醫美除皺的治療目的、注射位置及劑量皆不相同，不是每一種肉毒桿菌素產品都具有相同適應症，也不是每一名頭痛患者都適合接受治療，必須由具相關經驗的醫師進行完整評估。

另外，劉奕忠建議，患者平時可建立「頭痛日記」，記錄發作日期、持續時間、疼痛程度、伴隨症狀、可能誘發因素及用藥情形，協助醫師掌握頭痛型態。若突然出現前所未有的劇烈頭痛，或伴隨手腳無力、言語不清、視力改變、意識異常等症狀，應立即就醫。

精華 FAQ

  • 因為止痛藥只能暫時緩解症狀，無法找出頭痛原因與型態。醫師建議記錄發作天數、伴隨症狀與用藥情形，才能評估是否為慢性偏頭痛或其他病因。

  • 若頭痛至少持續3個月，且每月達15天以上，其中有相當比例符合偏頭痛特徵，就應進一步評估。醫師也會看生活作息、病史與必要影像檢查。

  • 建議記錄發作日期、持續時間、疼痛程度、伴隨症狀、可能誘發因素及用藥情形。這些資料能協助醫師判斷是否為偏頭痛，並選擇合適治療。

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