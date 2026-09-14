反向鬧鐘提醒「該準備睡覺了」 有助中年女性改善睡眠

專家提醒，中年女性受更年期與三明治世代壓力，睡眠品質常明顯下滑，睡眠不足不只讓人疲憊，也提高焦慮、憂鬱與慢性病風險；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，中年女性因更年期與照顧壓力常睡不好，可用「反向鬧鐘」提早提醒自己收心就寢，並強調每晚7到9小時睡眠對健康最有利。

不少中年女性飽受更年期症狀與身兼照顧子女與父母的「三明治世代」壓力，讓睡眠品質每況愈下，而長期睡不好更與焦慮、憂鬱、肥胖、心血管疾病等風險有關。為了找回好眠，有專家提出「反向鬧鐘」的做法，透過提早提醒自己準備就寢，幫助逐步養成更健康的睡眠習慣。

57歲女星凱特 ・布蘭琪（Cate Blanchett）最近也坦言自己正面對同樣的失眠 困擾。在雜誌《Harper's Bazaar》的專訪中，她提到，自己每天早上有許多責任要扛──餵寵物、遛狗、送小孩上學，因此現在把鬧鐘設在清晨5點。

更年期後 更容易睡不好

她說：「我很喜歡大家都睡了、整個家彷彿只屬於我一個人的深夜時光。」沒有人會催她「小孩的運動服放哪裡」「晚餐要吃什麼」「那件工作什麼時候要做完」，這段安靜到近乎奇蹟的時間，是她一天裡唯一感覺完全屬於自己的時刻。

不過問題在於，太享受夜晚的獨處時光，反而讓睡眠時間所剩無幾。凱特回憶，大約一年前，她開始逼自己認清一件事：真的需要睡超過4小時。她也坦言，一旦沒睡飽，就會覺得整個人隨時像要散架一樣。

綜合海外多項研究的一份系統性回顧指出，睡眠對身心健康的重要性再次獲得證實。研究人員總結，睡眠不足是導致「焦慮感增加、情緒不穩、易怒，以及情緒低落甚至憂鬱狀態」的主要原因之一。除了容易煩躁、注意力渙散、難以控制情緒外，研究也預期，睡眠不足還可能讓夫妻等人際關係中的衝突變多。

此外，睡眠不足也與肥胖、高血壓、心血管疾病、糖尿病的風險有關。研究人員得出的理想睡眠時數為「每晚7到9小時」，這個長度被認為是把健康風險降到最低的甜蜜點。

為什麼進入中年之後，睡眠會變得更困難？對許多中年女性來說，是因為好幾個影響睡眠的問題會同時襲來。停經前期與更年期常伴隨盜汗、熱潮紅、焦慮感與情緒起伏等症狀。美國一項針對女性健康的長期研究發現，女性睡眠的「品質」與「時數」，從停經前期就開始下滑，並在更年期及之後持續惡化。

善待自己 不需過度要求

此外，這個階段的許多女性，同時身處一邊照顧孩子、一邊照顧父母的「三明治世代」之中。當一個人同時承受來自各方的身體、情緒與經濟壓力時，腦袋被塞滿，睡眠品質跟著變差也不令人意外。

「反向鬧鐘」指的不是提醒你起床的鬧鐘，而是提醒你「該開始準備睡覺」的鬧鐘。鬧鐘響起並不會像魔法一樣讓人瞬間入睡，它真正的目的，是幫你保留睡前「放鬆」的時間，避免因為回訊息、做家事，讓上床時間一再往後拖延。

作法是先決定你早上原本設定的起床鬧鐘時間，再從這個時間往回推算。以凱特布蘭琪為例，她為了餵雞、進行冷水浴，早上5點就要起床；如果她想睡滿約8小時，就必須晚上9點前躺上床。也就是說，反向鬧鐘應該設定在這個時間的60到90分鐘前響起，也就是晚上7點40分到8點之間。

實際嘗試後就會發現，把反向鬧鐘的時間當成「絕對的截止時間」並不切實際。鬧鐘響了，可能還有一堆衣服沒摺、還有訊息沒回，這時候不需要苛責自己；鬧鐘終究只是一個大致的提醒，不是拿來製造罪惡感的工具。睡眠本來就不容易，沒有必要把它變成一場自我要求的測驗，徒增壓力。只要能發揮提醒作用，這個鬧鐘就已經有它的價值。

過程中難免會有踩不準的時候，也可能在半夜兩點突然想起「還有件急事沒做」而醒來，但整體而言，睡眠品質會一點一滴慢慢改善。有時候，最有效的改變其實是心態，溫柔地告訴自己「今天可以到此為止了」，並給自己足夠的時間，讓身心真正相信這句話。