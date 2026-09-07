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7日白露...命理師曝「火煉秋金」別急開新局 3生肖恐變動

記者賴香珊／南投即時報導
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節氣「白露」示意圖。白露是24節氣中的第15個節氣，象徵暑氣漸消、秋意漸濃。（記...
節氣「白露」示意圖。白露是24節氣中的第15個節氣，象徵暑氣漸消、秋意漸濃。（記者賴香珊／攝影）

7日是節氣「白露」，命理師柯柏成表示，白露後「火煉秋金」，金漸旺，運用得好可整頓清理建立規範，讓專業變現；若失衡恐釀糾紛，真相被揭露，注意金屬相關意外及健康，提醒先清舊帳，別急開新局，又以兔、雞、狗3生肖特別有感。

柯柏成指出，今年「白露」落在農曆七月廿六，也就是今天（7日）晚上10時40分59秒交節氣，所以今天白天仍屬丙申月，直到晚上10時41分以後才正式進入丁酉月。而丙午年火氣本就旺盛，白露後申酉金漸旺，形成「火煉秋金」局勢。

然火煉秋金下，運用得宜在整頓制度、清理問題、建立規範、專業變現能有好結果；反之，倘若失衡則易有說話太尖銳造成誤解，合約、帳務、勞資及制度問題，或包裝過度或、非法之事被揭露等狀況，並要注意刀具、機械、車輛、電器及金屬設備等意外增加，且要當心氣仍躁，喉嚨乾、鼻過敏、皮膚乾癢及睡眠不穩。

柯柏成說，火煉秋金是節氣導致的整體運勢走向，不代表一定發生事情，但需提醒自己「該收的收、該修的修」，而白露過後，天氣不會馬上轉涼，依氣候增減衣物，尤其早晚及冷氣房要避免肩頸、腹部長時間受涼；注意秋燥，勿盲目進補。

工作上，務必先清帳再開新局，建議適合盤點應收款、合約、設備維護、庫存及尚未結案的工作；重大投資、借貸或合作若條件尚未寫清楚，寧可多確認一次。

柯柏成也提醒，白露過後的運勢變化，又以兔、雞、狗3生肖較有感，其中屬兔者容易出現工作、人際或環境變動；屬雞者容易自我壓力過大；屬狗者則要注意誤會與口舌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 它代表火氣與金氣交錯、需要整頓與修正的時期。若把握得宜，可用來清理問題、建立規範、提升專業變現；若失衡，則較容易出現衝突與揭露。

  • 因為此時較適合盤點應收款、合約、庫存、設備與未結案事項，若條件未寫清楚就急著合作或投資，容易在帳務、勞資或制度面出現爭議。

  • 屬兔者較容易遇到工作、人際或環境變動；屬雞者容易承受較大自我壓力；屬狗者則要特別注意誤會、口舌與溝通不順造成的麻煩。

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