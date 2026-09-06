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9月7日入白露轉涼秋燥上身 命理師曝有4生肖要當心

記者陳宏睿／台中即時報導
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本月7日將進入白露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（AI生成）
本月7日將進入白露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（AI生成）

今年白露節氣將於9月7日晚間10時42分到來，命理師楊登嵙表示，白露是一年中晝夜溫差最大的節氣，民間諺語有「白露秋分夜，一夜涼一夜」之說，提醒民眾天氣已由熱轉涼，容易出現口唇咽喉及皮膚乾燥等「秋燥」症狀；他指出，今年白露期間屬雞、兔、龍、狗4生肖健康狀況較不穩定，小感冒、小病痛特別明顯，宜提高警覺，及早就醫檢查。

楊登嵙解釋，白露因日夜溫差大，夜間水氣遇冷凝結成白色小水滴附著於花草枝葉，經晨光照射更顯潔白，因而得名，實際反映天氣已轉涼。中醫理論主張「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」，肺為人體最嬌嫩的器官，立秋後氣候漸乾燥，容易傷肺，尤其年長者若因秋燥傷肺，恐於冬季併發肺部疾病，故秋天正是養肺潤肺的關鍵時機。

楊登嵙提醒，屬雞、兔、龍、狗4生肖此半個月應慎防脾胃、腸道及消化系統疾病，容易引發急性腸胃症狀，若有暗疾徵兆，應及早就醫診治，切勿拖延。

楊登嵙建議，在飲食方面，以健脾潤燥為主，宜攝取性平味甘、營養易消化的食物，如梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞等滋陰潤肺之物，並多吃南瓜、玉米等橙黃色蔬菜與菠菜、芥藍等深色蔬菜；水果可選香蕉、橘子、蘋果，糧穀類則推薦雜糧粥、紅棗粥等。應避免魚蝦海鮮、生冷食物、醃製品及過於油膩辛辣的飲食，以免損傷脾胃陽氣，並避免進食過飽。

穿著上，楊登嵙引用「白露身不露，寒露腳不露」古訓，提醒白露後不宜赤膊袒胸，早晚溫差大應及時添衣，以防誘發感冒或舊疾復發。居家方面則應注意早晚添被，睡眠時窗戶勿開太大，並以被子蓋住腹部及膝蓋保暖。

楊登嵙建議，生活作息上，民眾早睡早起以順應陽氣收藏，並可適度睡「子午覺」補充體力；運動則宜選擇早操、慢跑、快走等耐寒鍛鍊，量力而為、持之以恆，避免出汗過多耗損陽氣。他也建議民眾秋高氣爽時多到戶外走走、與親友交流，保持愉快心情，避免情緒抑鬱，順利度過換季時節。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 今年白露在9月7日晚間10時42分到來，因晝夜溫差大、氣候由熱轉涼，容易出現口唇、咽喉與皮膚乾燥等秋燥不適。

  • 命理師指出，屬雞、兔、龍、狗4生肖在白露這半個月健康較不穩，較需防脾胃、腸道與消化系統問題，也要留意急性腸胃症狀。

  • 建議多吃梨、銀耳、蓮子、南瓜、菠菜等潤肺健脾食物，少碰生冷、油膩辛辣與海鮮，並早睡早起、注意保暖、適度運動。

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