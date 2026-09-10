體重降≠更健康 內臟脂肪、脂肪肝也要留意

醫師表示，體重下降，不一定代表減掉的是脂肪；體重正常，也不代表體內脂肪正常；示意圖。(圖／123RF)

「我們常常只在意體重機上的數字，卻忽略了並非越瘦越健康。」醫師表示，關鍵並不只是少了幾公斤，而是減掉的是不是脂肪，以及身體是否真正變得更健康。

台灣肥胖醫學會中彰投區副秘書長、中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科醫師陳宗伯表示，肥胖已被世界衛生組織 （WHO）視為需要長期管理的慢性疾病，除了與第二型糖尿病、心血管疾病及代謝異常有關，也與代謝功能異常相關脂肪性肝病及部分癌症風險增加相關。

陳宗伯指出，許多人習慣以體重或BMI作為健康管理的指標，但體重僅能反映整體重量，無法顯示脂肪與肌肉比例，更無法了解脂肪是否集中於腹部及內臟周圍。因此，在評估健康管理成果時，除了體重與BMI，更應綜合評估腰圍、體脂肪、身體組成及代謝相關指標。

陳宗伯進一步指出，相較於皮下脂肪，內臟脂肪更與代謝異常及慢性疾病風險相關。當過多脂肪堆積在腹部與內臟周圍時，也可能進一步累積在肝臟，形成脂肪肝。

由於脂肪肝早期通常沒有明顯症狀，因此常被忽略，若長期未改善，脂肪肝可能逐步進展為代謝功能異常相關脂肪性肝炎、肝纖維化，甚至肝硬化，對肝臟健康造成長期影響。

門診中常有患者嘗試168斷食、生酮飲食或高強度運動，卻仍面臨減重 效果不如預期或反覆復胖的困擾。陳宗伯表示，肥胖的形成涉及神經內分泌調控、遺傳體質、生活環境及食慾調節等多重因素，並非單純意志力不足所造成。若BMI已達肥胖範圍，或已合併糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等代謝健康風險，建議尋求營養師等專業團隊協助。

隨著醫療進展，肥胖治療的目標也逐漸從單純追求體重下降，進一步延伸至減少內臟脂肪及改善整體代謝健康。除了飲食、運動外，目前也有藥物治療可依個別情況評估。陳宗伯表示，這也反映現今肥胖治療的價值已不再只是「瘦多少」，而是進一步朝向整體健康管理的目標邁進。

陳宗伯分享，一名約60歲男性患者，BMI約30、腰圍超過100公分，多年前便在健康檢查中發現重度脂肪肝，但因沒有明顯不適而未積極追蹤。數年後再次檢查時，不僅肝功能指數異常，肝纖維化程度更已達F3（重度纖維化）階段。

陳宗伯提醒，脂肪肝沒有感覺，不代表沒有風險。健康管理也不只是體重計上的數字下降，更應關注多餘脂肪、代謝異常與肝臟風險。

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