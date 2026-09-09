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超加工食物「這物質」改變腸道菌 大腸癌風險恐增45%

記者王郁婷
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大型國際研究指出，若經常食用即食餐、洋芋片、加工肉品等超加工食品，大腸或直腸出現...
大型國際研究指出，若經常食用即食餐、洋芋片、加工肉品等超加工食品，大腸或直腸出現癌前病變的風險增加約45%。（圖/AI生成）

近年來，全球年輕族群罹患大腸癌的比率持續攀升，原因至今仍未完全釐清。愈來愈多研究認為，超加工食品（Ultra-processed foods）攝取增加，可能是促成這波趨勢的重要因素之一。其中乳化劑可能破壞腸道保護屏障，促進慢性發炎。

2025年一項由美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）研究團隊發表的大型國際研究指出，若經常食用即食餐、洋芋片、加工肉品、含糖早餐穀片等超加工食品，大腸或直腸出現癌前病變的風險可能增加約45%。

研究人員推測，問題未必只來自高油、高糖、高鹽，而是超加工食品中的各種食品添加物，可能改變腸道菌相，進而增加癌症發生風險。

目前最受關注的是乳化劑（Emulsifiers）。乳化劑廣泛應用於加工食品，可讓原本不易混合的油、水維持均勻狀態，因此常見於沙拉醬、美乃滋、人造奶油、切片麵包、蛋糕及各式即食食品，同時也能改善口感並延長保存期限。

英國註冊營養師Rob Hobson指出，目前研究最多的兩種乳化劑分別是羧甲基纖維素（Carboxymethylcellulose，CMC）及聚山梨醇酯80（Polysorbate 80）。其中，CMC常見於低熱量甜點及沙拉醬；聚山梨醇酯80則使用範圍更廣，包括麵包、蛋糕、運動飲料及植物奶等產品都可能添加。

動物實驗顯示，這些乳化劑可能改變腸道菌相組成，降低有益菌數量，同時削弱覆蓋在腸道表面的保護黏液層，使腸壁更容易受到細菌刺激。此外，也有研究發現，它們可能促進慢性發炎，而慢性發炎長期被認為是多種癌症的重要危險因子。

腸道微生物研究專家Alasdair Scott表示，目前已有不少動物研究支持乳化劑可能影響腸道健康，也推測此過程可能與大腸癌有關，但人體研究仍十分有限。

他指出，人類大腸癌形成往往歷經十至20年，且受到遺傳、飲食、肥胖、運動、吸菸及飲酒等多重因素的影響，因此很難直接證明某一種食品添加物就是致癌原因。基於現有研究趨勢，他仍建議民眾減少攝取超加工食品，多選擇天然、原型食物，以維持健康的腸道菌相，這也是目前最有科學證據支持、降低大腸癌風險的飲食策略。

精華 FAQ

  • 新聞重點指向乳化劑，因其常見於沙拉醬、麵包、蛋糕與即食食品。研究推測它可能改變腸道菌相、削弱黏液層，進而提高發炎與癌症風險。

  • 2025年美國國家癌症研究所團隊的國際研究指出，若經常食用即食餐、洋芋片、加工肉品與含糖穀片等超加工食品，大腸或直腸癌前病變風險可能增加約45%。

  • 專家認為人體研究仍有限，無法直接證明單一添加物致癌，但最實際的做法是減少超加工食品，多選擇天然、原型食物，以維持較健康的腸道菌相並降低風險。

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