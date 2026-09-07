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連吃7天花椰菜 有益腸胃、皮膚變好

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營養師提醒，花椰菜高纖低熱量，可改善腸胃規律與腹脹，雖然可天天吃，但甲狀腺、腸胃...
營養師提醒，花椰菜高纖低熱量，可改善腸胃規律與腹脹，雖然可天天吃，但甲狀腺、腸胃與用藥者需注意；示意圖。（圖／123RF）

花椰菜營養豐富屬於「超級食物」，是值得經常加入飲食的蔬菜。一名營養師接受挑戰，連續七天每天吃一份花椰菜，親身觀察身體變化。雖然短短一周並沒有出現驚人的改變，仍有一些對於健康的益處，包括消化狀況、皮膚光澤都有改善。

營養師馬納克（Lauren Manaker）連續七天將花椰菜作為日常飲食的重要配角後，最明顯的感受就是消化變得更加規律。花椰菜含有豐富膳食纖維，能增加糞便體積並幫助維持正常排便。膳食纖維同時具有益生元作用，可以成為腸道好菌的養分，有助於維持健康的腸道環境。

她表示，這一周的腹脹情況比平常少，也感覺腸胃運作更加順暢。雖然無法將所有變化都歸因於花椰菜，但增加高纖蔬菜攝取，確實是維持腸道健康的重要方式。

花椰菜最大的特色之一，就是熱量不高，卻能提供相當豐富的營養素。一杯花椰菜所含的維生素C甚至超過成人每日建議攝取量的100%，此外還含有維生素K、維生素A、葉酸及鉀等營養素。其中維生素C除了具有抗氧化作用，也是人體合成膠原蛋白的重要營養素，因此攝取充足的維生素C，有助於維持皮膚正常結構與彈性。

蘿蔔硫素 有益肝臟健康

花椰菜還含有受到研究關注的植物化合物蘿蔔硫素，這是一種富含硫的化合物，生花椰菜本身並非直接含有大量活性的蘿蔔硫素，而是在切碎、咀嚼過程中，透過植物中的酵素反應形成。研究認為，蘿蔔硫素具有抗氧化及抗發炎等潛在作用，並可能支持人體自身的解毒相關機制，因此花椰菜也被認為是有助維持肝臟健康的蔬菜之一。

不過，這些研究結果並不代表「吃花椰菜就能排毒」或治療肝臟疾病，仍應將花椰菜視為均衡飲食的一部分。

花椰菜含有鉀，而鉀對維持正常血壓相當重要；其中的膳食纖維也有助於維持健康的膽固醇水平。此外，蘿蔔硫素等抗氧化成分可能有助於減少氧化壓力及發炎反應。

因此，雖然不能把花椰菜視為預防心臟疾病的「神奇食物」，但將它納入蔬菜種類多元的飲食中，確實是維持心血管健康的一種簡單方式。

不是每個人都適合

花椰菜雖然營養豐富，但並非人人都適合一次吃很多。甲狀腺功能低下等甲狀腺疾病患者，需要留意大量攝取生十字花科蔬菜的情況。花椰菜含有可能影響碘利用的甲狀腺致腫物質，不過加熱烹調可以降低這方面的影響，一般飲食攝取通常不必過度擔心。若本身有甲狀腺疾病，仍建議先詢問醫師或營養師。

此外，患有腸躁症或對高纖食物較敏感的人，大量食用花椰菜可能引起脹氣、腹脹或腹痛。平時纖維攝取量較低的人，也不宜突然大量增加，應逐步提高攝取量，讓腸胃慢慢適應。

正在服用華法林等抗凝血藥物的人則需要特別注意。花椰菜含有大量維生素K，而維生素K會影響凝血功能，因此重點不是完全禁止食用，而是維持每天維生素K攝取量的穩定性，避免突然大量增加，並應與醫療人員討論。

馬納克連續七天吃花椰菜後，並沒有出現戲劇性的身體變化，但消化更加規律、腹脹減少。除此之外，當她周末照鏡子時，感覺皮膚似乎更有光澤，也讓她感受到每天攝取營養密度高的蔬菜所帶來的好處。

至於是否值得每天吃花椰菜？答案可以是肯定的，但不代表每天只能吃花椰菜。馬納克也自曝到了第四天開始出現「花椰菜疲勞」，不得不絞盡腦汁，使出各種烹飪技巧來繼續挑戰，也正好說明飲食多樣化的重要性。

花椰菜可以烤、蒸、煮，也可以加入蛋料理、湯品或製成青醬，搭配其他不同顏色的蔬菜一起食用。與其每天只吃同一種「超級食物」，不如讓花椰菜成為多元、均衡飲食中的其中一員，才能更全面地攝取不同營養素。

精華 FAQ

  • 她感受到消化變得更規律，腹脹情況也比平常少，腸胃運作更順暢。雖然變化不算戲劇性，但高纖攝取確實對腸道健康有幫助。

  • 花椰菜富含膳食纖維，可促進排便並作為益生元；同時維生素C含量高，能幫助膠原蛋白合成，維持皮膚結構與彈性。

  • 甲狀腺疾病、腸躁症或對高纖敏感者，以及服用華法林等抗凝血藥物的人，都應注意攝取量與頻率，避免大量突然增加，必要時先諮詢醫療人員。

花椰菜

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