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研究：長期吃重辣 食道癌風險恐增3倍

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有胃食道逆流、潰瘍或飲酒者，應避免重辣並留意就醫警訊；示意圖。（圖／123RF）
有胃食道逆流、潰瘍或飲酒者，應避免重辣並留意就醫警訊；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，長期大量食用辣椒可能使食道癌風險接近3倍，但證據屬觀察性，適量攝取仍可兼顧營養與健康。

無辣不歡吃重辣，小心增加罹癌風險！研究指出，長期大量吃辣恐讓食道癌風險暴增近三倍。營養專家教你吃對新鮮辣椒，控量兼顧心血管健康。

熱愛重度辛辣的人請注意，2022年一項涵蓋14項研究、超過1.1萬名參與者的綜合醫學分析發現，長期大量食用辣椒的族群，罹患食道癌的機率是低攝取量者的近三倍。

克里夫蘭診所腫瘤科專家喬爾·索爾茲曼（Dr. Joel N. Saltzman）解釋，辣椒中的「辣椒素」會刺激口腔與消化道黏膜，長期且高頻率地暴露在強烈刺激下，食道黏膜細胞會因反覆受損、發炎與修復，進而增加細胞異常病變的可能。

不過，專家也強調無需全盤放棄吃辣，該研究屬觀察性質：目前研究尚未明確定義「大量」的具體克數，且不同地域生活型態、吸菸及飲酒習慣也可能同時影響結果。但若已有慢性胃食道逆流（GERD）、巴雷特食道病史或長期飲酒者，應格外避免重辣；吃辣後出現吞嚥困難、胸痛、火燒心或反覆胃酸逆流，應儘速就醫檢查。

★辣椒維生素C 比柳丁高

辣椒其實不是「壞食物」，新鮮辣椒富含維生素C、維生素A、β-胡蘿蔔素、鉀及膳食纖維，其中每100公克辣椒的維生素C可達約120至160毫克，明顯高於柳丁或橘子。

辣椒的辛辣來源是辣椒素，主要集中在辣椒內側、種子附著的白色胎座，而不是辣椒籽本身。辣椒素會刺激神經產生灼熱感，也可能促進腸胃蠕動、血液循環及短暫增加能量消耗。

不過，這不代表吃得愈辣愈健康。辣椒素雖有部分研究指出可能具有抗氧化、抗發炎及改善血脂的潛力，但若為了減肥或保健而大量吃辣，反而可能先出現胃痛、腹瀉、胃灼熱等不適。

想保留辣椒中的維生素C，應盡量避免長時間高溫烹調，能生吃最好，例如切碎後作為佐料、涼拌，或在料理快完成時再加入。

★胃食道患者 避免食用

對大多數健康成人而言，適量吃辣不需要過度擔心；真正要注意的是「長期、大量」以及本身已有食道或胃部疾病的人。

有胃食道逆流、巴雷特食道、胃或十二指腸潰瘍、腸躁症的人，吃辣後較容易出現灼熱、腹痛或腹瀉，應依個人耐受度減量。大量飲酒者本身就是食道癌高風險族群，也不適合再長期大量攝取刺激性辛辣食物。

若吃辣後只是短暫灼熱，可以喝牛奶、優酪乳，或搭配米飯等澱粉類食物幫助減輕辣感；一直猛灌水效果有限，因為辣椒素屬脂溶性物質，並不容易被水沖掉。尤其若長期出現吞嚥困難、持續胸口灼痛或疼痛、明顯胃酸逆流，就不該只歸因於「吃太辣」，應進一步就醫評估。

總之，不要因為吃太多辣可能罹癌而完全不吃，適量吃辣是好的，辣椒本身有營養，但不需要追求愈辣愈好。更要注意整體飲食是否均衡，以及有沒有抽菸、過量飲酒、長期胃食道逆流等，這些更明確的食道癌危險因子。

精華 FAQ

  • 2022年綜合14項研究、逾1.1萬人分析發現，長期大量吃辣者的食道癌機率，約為低攝取者的近3倍，但目前仍屬觀察性結果，不能直接等同因果關係。

  • 辣椒中的辣椒素會刺激口腔與消化道黏膜，若長期高頻率暴露，食道反覆受損、發炎與修復，可能提高細胞異常病變的風險，尤其在已有食道疾病者更要小心。

  • 有胃食道逆流、巴雷特食道、潰瘍、腸躁症或長期飲酒者，應避免重辣並依耐受度減量；若吃辣後不適，可搭配牛奶、優酪乳或澱粉食物，並留意吞嚥困難、胸痛與胃酸逆流。

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